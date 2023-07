Mr Sebii śpiewał z Gosią Andrzejewicz, a teraz zaskakuje szczerością: „Gram nawet na stypach”!

Ocieramy łzy z policzków, gdy usłyszeliśmy to, co powiedział Krzysztof Globisz. Poruszające słowa aktora!

Mr Sebii w branży disco polo zasłynął takimi hitami jak „Cipuleńka”, „Hej dziewczynki”, „Nie szukaj mnie”, „Kolanko”, „Wesele z piekła rodem”, a także z duetu z Gosią Andrzejewicz, z którą nagrał piosenkę „Skacz wysoko” to człowiek do tańca i do różańca. I to niemal dosłownie. Wokalista disco polo, a także zdolny instrumentalista i kompozytor twierdzi, że nie ma dla niego imprezy, na której by nie zagrał. - Oprócz tradycyjnych koncertów często występuję na imprezach prywatnych. Wesela, urodziny, imieniny. Nie ma znaczenia. Gram nawet na stypach jeśli ktoś ma takie życzenie, mogę zrobić oprawę muzyczną także pogrzebu, ponieważ jestem wykształconym muzykiem. Mam opanowany fortepian i instrumenty klawiszowe. Często swoją grą uświetniam także śluby, czy chrzciny - wymienia w rozmowie z „Super Expressem” Mr Sebii, tłumacząc, że być może zmarły był jego fanem i życzyłby sobie być pożegnany przez swojego idola. - Bardzo lubię grać imprezy prywatne. Wtedy jest większy luz i więcej czasu na spotkania z fanami, czy rozmowy. Oczywiście koncerty też są mega fajne, ale czasem się spieszymy na następny występ, albo nie ma warunków i nie możemy poświecić fanom tyle czasu ile byśmy chcieli i ile od nas oczekują - zauważa muzyk i podkreśla, że aby spełnić czyjeś muzyczne marzenie dojedzie w każdy zakątek kraju, a nawet zagranicę.

Ile Mr Sebii bierze za koncert?

A ile trzeba zapłacić za wysęp Mr Sebii i jego zespołu? - Nie lubię mówić o pieniądzach, ale wszystko jest do dogadania. Oczywiście mam jakieś widełki, ale każdy występ jest inny. Zainteresowanych zapraszam do rozmów indywidualnych. Cena zależy od miejsca, w którym mam wystąpić. Na oprawy muzyczne uroczystości w miejscu, gdzie mieszkam, czyli w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego mam specjalne okazyjne ceny, ponieważ nie muszę daleko jechać - zdradza gwiazdor.

