Król disco polo szlifuje grę na pianinie w towarzystwie Sebastiana Zysa

W domu króla disco polo jakiś czas temu pojawiło się eleganckie pianino. Zenek zatrudnił fachowca, który pomógł mu dostroić i przystosować instrument do jego potrzeb. Sebastian Zys, lider zespołu Mr Sebii znany z numeru "Cipuleńka", również pospieszył z pomocą, by zorganizować specjalistę – organmistrza Zbyszka Nitę, który nastroił i tchnął nowe życie w nieco wiekowe pianino Zenka. Instrument pochodzi z lat 60., ale muzyk lubi przedmioty i instrumenty z duszą. Muzycy po nastrojeniu wspólnie testowali pianino. Mr Sebii zagrał fragment hitu Zenka „Przez twe oczy zielone” w wersji akustycznej i wspólnie śpiewali. – Pianino nigdy nie było głównym instrumentem Zenka, ale od dawna miał ambicję, żeby i ten instrument dobrze opanować. Teraz ma spokojniejszą głowę, więc może zabrać się za szlifowanie warsztatu. Kto wie, może zostanie wirtuozem – zdradza nam kolega Martyniuka. Sebii cieszy się, że mógł pomoc królowi disco polo. Zenon Martyniuk po przyjacielsku nagrał rekomendacje dla Mr Sebii, nazwał go przyjacielem, którego poleca na koncerty. My natomiast czekamy na etiudy króla disco polo.

