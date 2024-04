Dagmara Kaźmierska, uczestniczka programu "Królowe życia" i do niedawna show "Taniec z Gwiazdami", być może właśnie straci swoją karierę bezpowrotnie. Wszystko za sprawą dziennikarskiego śledztwa, które na nowo odsłoniło kulisy kryminalnej przeszłości celebrytki. Goniec opisał, co Kaźmierska miała robić w poprzednich latach swojego życia, a poszczególne detale tej działalności wzburzyły opinię publiczność. Sprawa nabrała tak dużego rozpędu, że Polsat postanowił "wymazać" kobietę z ramówki, zaczęto też usuwać programy z jej udziałem. Dagmara Kaźmierska do tej pory, gdy przygotowywaliśmy ten materiał, nie skomentowała artykułów, które pojawiają się teraz w mediach, ale zapewne wkrótce to zrobi. Póki co w sieci pojawił się za to krótki wpis jej syna. Conan Kaźmierski w ten sposób wspiera mamę? Fanom nie umknęło zdjęcie i krótki opis, który zamieścił na Instagramie. "Królowa życia" postanowiła nawet przekazać to dalej i odpowiedzieć synowi.

Wymowny wpis Conana po aferze wokół Dagmary Kaźmierskiej. Tak wspiera mamę? "Moje serce"

Dagmara Kaźmierska konsekwentnie milczy w sprawie reportażu, który obnażył jej kryminalną przeszłość. Co prawda celebrytka nigdy nie ukrywała tego, co niegdyś robiła, ale brutalniejsze szczegóły prawdopodobnie celowo pomijała. Dzięki temu udawało jej się zdobyć przychylność i sympatię widzów, a telewizje chętnie zapraszały ją do swoich programów. Wygląda na to, że ta sielanka się teraz skończy, ponieważ najnowsze wieści są przerażające. Co na to Conan Kaźmierski, syn celebrytki? Na InstaStory zamieścił zdjęcie z krótkim opisem. Conan wrzucił fotografię, na której przytula się z mamą. Dodał emotikonę korony, trzymanie kciuków, płonące serce. Wygląda na to, że w ten sposób chce wesprzeć Dagmarę w trudnym dla niej momencie. - Moje serce - odpisała Kaźmierska, przekazując dalej zdjęcie z emotikonami. Co dalej? Będziemy trzymać rękę na pulsie.

Dagmara Kaźmierska przerywa milczenie po burzy wokół jej przeszłości.

