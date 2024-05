Sokołowska i Jeschke szczerze o "Tańcu z Gwiazdami". Wiemy, co zrobią z wygraną

Nie do wiary! Dagmara Kaźmierska z nowym programem w Polsacie?! Szef szefów przyparty do muru

W miniony weekend poznaliśmy parę, która wygrała Kryształową Kulę oraz nagrodę pieniężną. Była nią Anita Sokołowska oraz Jacek Jeschke, który partnerował aktorce. Trzeba przyznać, że zachwycili oni swoimi umiejętnościami i ponieśli poprzeczkę naprawdę wysoko. W rozmowie z "Super Expressem" wyjawili, na co przeznaczą wygraną, jak się czuli po ogłoszeniu wyników, a także które tańce zapamiętają na długo.

Anita Sokołowska zdradziła, jak się czuła po ogłoszeniu wyników

Anita Sokołowska po ogłoszeniu wyników nie kryła wzruszenia. Gwiazda w rozmowie z nami wyjawiła, że wygrana w show Polsatu jest dla niej ogromnym zaskoczeniem.

"Szok, niedowierzanie, oszołomienie, szczęście, fajerwerki w głowie" - powiedziała Anita Sokołowska.

Okazuje się, że pierwszą osobą, do której zadzwoniła gwiazda, był jej synek. Z kolei Jacka z widowni dopingowała piękna ukochana.

"Mój synek Antoś. Jeschke nie musiał dzwonić, bo Hania była obok" - wyznała nam aktorka.

Jak Anita Sokołowska będzie wspominać współpracę z Jackiem Jeschke na planie "TzG"?

Anita w rozmowie z nami wyznała, że ona i jej taneczny partner stworzyli bardzo dobrą relację. Para świetnie się dopełniała. Ze słów Anity można śmiało wywnioskować, że ona i Jacek dogadali się także na gruncie prywatnym.

"Myślę, że wpłynęło to na jakąś dobrą i fajną relację, która nie polegała tylko na tym, że spędzaliśmy czas na czyszczeniu choreografii i szlifowaniu kroków, tylko na takim jakimś ludzkim przepływie. Też mam takie poczucie, że to było naszą siłą w tym programie. Nasza relacja przeniosła się na choreografię. My z Jackiem bardzo dobrze się dopełnialiśmy w tańcu. To sobie bardzo cenię. Ten przepływ ruchowo-energetyczny pomiędzy nami. Dobrze się czuliśmy po prostu" - wyznała nam Sokołowska.

Zapytaliśmy też o to, czy Anita i Jacek planują utrzymywać kontakt po programie. Para w trakcie pytania zaczęła żartować, że nie mają takich planów, co oczywiście było czystą ironią.

"Ja nie wiem, czy ja bym to przyjaźnią nazwała... bez przesady... noo. [...] My się tak śmiejemy z Jeschke, że od 22:00 on robi unfollow, a o 22:30 ja robię unfollow" - mówiła zadowolona Anita.

Na co Sokołowska i Jeschke przeznaczą swoje wygrane?

Anita Sokołowska zapytana o to, na co przeznaczy wygraną, powiedziała wprost, że jeszcze tego nie wie.

"Ja nie wiem, ja naprawdę nie wiem. Nie myślałam, że będę w tym miejscu, że będę trzymała tę Kryształową Kulę. Ja naprawdę nie wiem" - mówiła Anita.

Z kolei Jacek Jeschke doskonale wie, że swoje 50 tysięcy złotych wyda na organizację ślubu oraz wakacje.

"Ja mam ślub za miesiąc, we Włoszech, więc może dłużej tam trochę posiedzę" - powiedział nam tancerz.

Zapytaliśmy także o to, który taniec zapamiętają najdłużej. Okazuje się, że jest ich kilka.

"We mnie freestyle i taniec współczesny" - Anita.

Jeschke - "Dla mnie każdy miał swoją historię i swoje emocje. Chociaż dla mnie chyba najbardziej fokstrot". - na słowa Jacka Anita zareagowała ogromną aprobatą i również wyjawiła, że fokstrot był dla niej jednym z ważniejszych tańców.

Anita Sokołowska powróciła wspomnieniami do odcinka, w którym tańczyła z ukochanym bratem.

"To był super odcinek. Mój brat jest cztery lata ode mnie starszy, jest wojskowym, nie wiedziałam, czy przyjmie moje zaproszenie, żeby z nami zatańczyć. Pokonał też bardzo dużo stresu i bardzo dużo takiego wstydu i oporu, żeby wystąpić przed dwumilionową publicznością" - wspomniała nam Anita.

Rodzina Anity była obecna na widowni "Tańca z Gwiazdami" i kibicowała jej przez cały finałowy odcinek.

"Oczywiście, że byli. Tak, tak byli obecni i kibicowali" - powiedziała Sokołowska.

