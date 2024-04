Mr Sebii - gwiazdor disco polo sugeruje Lunie, że powinna zaśpiewać po polsku na Eurowizji!

Wokół występu Luny na Eurowizji 2024 nie brakuje kontrowersji. Jednym piosenka przypadła do gustu, innym nie. Ilu ludzi, tyle zdań. Swój głos w sprawie numeru "The Tower" i samej wokalistki zabrał gwiazdor disco polo - Mr Sebii, który postanowił się wypowiedzieć na temat naszej zjawiskowej reprezentantki. – Piosenka Luny jest całkiem fajna. Artystka bardzo dobrze śpiewa i jest ciekawa, ale skoro reprezentuje Polskę, to powinna śpiewać po polsku. Szkoda, że w ostatnich latach prawie nikt z naszych reprezentantów nie wykonał utworu w języku ojczystym. Chciałem też zauważyć, że najwyżej zaszliśmy w tym konkursie, kiedy Edyta Górniak śpiewała po polsku. Takie jest moje skromne zdanie – powiedział „Super Expressowi” Sebastian Zys (38 l.), znany w świecie disco polo jako Mr Sebii, który przysłuchiwał się konferencji prasowej w TVP, której gwiazdą była Luna. Sam jednak nie zgłosił własnego utworu do tegorocznych preselekcji. – Może kiedyś – odpowiedział tajemniczo. - W 2007 zgłaszałem nawet swoja piosenkę, ale się nie udało. W sumie przeszło to bez echa - wspomina.

Kim jest Sebastian Zys?

Sebastian Zys, to muzyk, który głównie jako Mr Sebii podbija scenę disco polo już od kilkunastu lat. To autor takich hitów jak “Janusz na gondoli”, czyli słynna "Cipuleńka", „Nie szukaj mnie”, „Kolanko”, „Ona jest cudowna i wspaniała”. Jego teledyski możemy zobaczyć i usłyszeć na kanałach muzycznych takich jak Polo Tv, Polsat oraz Pover Tv. Zespół przyciąga tłumy na imprezach plenerowych oraz imprezach klubowych. Wokalista w 2020 roku został wyróżniony w konkursie Osobowość Roku jako osobowość powiatu tomaszowskiego w województwie łódzkim w dziedzinie kultura zorganizowanym przez Dziennik Łódzki – Express w kategorii kultura. Prywatnie jest ojcem czwórki dzieci, a jego żona Agnieszka była tancerką w jego zespole. Bardzo aktywnie angażuję się w akcje charytatywne m.in grając koncerty w szczytnym celu oraz promując zbiórki na swoich portalach społecznościowych. Gwiazdor ma na swoim koncie duet z Gosią Andrzejewicz. Razem nagrali utwór "Skacz wysoko", który napisał Sebatian.