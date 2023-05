Gwiazdor disco polo Mr Sebii wyznaje: Nie mógłbym żyć bez seksu! Zdradza w jakich pozycjach uwielbia się kochać!

Mr Sebii właśnie promuje nagrany z zespołem AM numer, pt. „Wciąż mi Cię mało”. Czyżby gwiazdor, który od czternastu lat ma tę samą żonę Agnieszkę śpiewał o sobie? Celebryta wyznał nam, że jest szczęśliwy w swoim związku i kocha seks. - Nie mógłbym żyć bez seksu. Po prostu to uwielbiam. Mogę się kochać ze swoją żoną nawet kilka razy w ciągu doby. Oczywiście jeśli atmosfera temu sprzyja, bo czasem zdarza się, że kiedy wracam z trasy koncertowej to Agnieszka już śpi i żal mi jej budzić, bo wiem jak dzieciaki potrafią dać w kość - zdradza „Super Expressowi” Sebastian Zys. Artysta jest szczęśliwym ojcem czwórki dzieci. Nie ukrywa, że ma określone preferencje. - Uwielbiam przede wszystkim seks oralny. Szczególnie, kiedy to ja czerpię z tego aktu przyjemność. Drugą moją ulubioną pozycją jest na pieska - opowiada muzyk. Sebastian przyznaje, że pokus mu nie brakuje, szczególnie podczas prywatnych imprez, takich jak wesela, urodziny czy wieczory panieńskie, które często uświetnia swoją osobą. - Mam ogromny temperament, ale jestem wierny żonie. Jak jestem daleko w trasie koncertowej, a najdzie mnie ochota na seks, to mam dwie przyjaciółki do pomocy - lewą i prawą rączkę - puszcza oko wokalista. - Kiedyś graliśmy z kumplem Robertem na wieczorze panieńskim pod Tomaszowem Mazowieckim, czyli w naszych stronach. Dziewczyny w czasie występu zaczęły się rozbierać i rzucać w nas bielizną. Próbowały także nas rozbierać, ale nie daliśmy się. Jedna myślała, że w gratisie do występu będzie striptiz. Po występie uciekaliśmy, ile sił, ale nie zraziło nas to do prywatnych występów - wspomina Mr Sebii, który już za chwilę wypuszcza klip do piosenki „Przetrwaj i wygraj”, stworzonej na potrzeby survivalowego serialu. Jego grafik koncertowy także się zapełnia. - Damy czadu w plenerach - dodaje.

