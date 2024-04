Ten podkład sprawił, że moja skóra wygląda jak lepsza wersja siebie. Wygładzanie niczym po lusksowych produktach

SVR Topialyse Huile Lavant

SVR Topialyse Huile Lavant olejek do oczyszczania całego ciała w tym: twarzy, włosów i do higieny intymnej. Delikatnie myje i chroni skórę przed jej wysuszeniem. Nawilżająca formuła zmniejsza swędzenie i koi podrażnienia, zapewniając natychmiastowy i długotrwały komfort. Pozostawia skórę miękką, delikatnie pachnącą. Nowa, biodegradowalna i bardziej ekologiczna receptura zawiera ultra łagodne środki powierzchniowo-czynne. 89% składników pochodzenia naturalnego. Odpowiedni dla całej rodziny, od 1. dnia życia.

Your Kaya - Kojące serum do twarzy z witaminą C

Kojące serum to dermokosmetyk o działaniu nawilżającym i antyoksydacyjnym. Zawarta w nim witamina C wyrównuje koloryt i zapewnia promienny wygląd. Serum wygładza skórę, wchłania się błyskawicznie i jest baardzo wydajne – wystarcz.

Your Kaya Regenerujący krem do twarzy i okolic oczu

Krem regeneruje i nawilża skórę twarzy oraz okolic oczu. Dermokosmetyk sprawia, że skóra staje się aksamitna w dotyku bez zapychania porów. Błyskawicznie się wchłania, dzięki czemu jest wręcz idealny pod makijaż!

Zobacz także: Kiedy sadzić mieczyki? Rady ogrodników na piękne kwiaty latem

PIXI Glow Tonic Serum - Serum z kwasem glikolowym

Jako produkt przeznaczony do nawilżania i odżywiania skóry w naszej rozszerzonej linii produktów Glow Tonic, Pixi Beauty Glow Tonic Serum jest trzecim krokiem w doskonałej pielęgnacji skóry. To lekkie serum wypełnia skórę dobroczynnymi składnikami odżywczymi, przygotowując ją jednocześnie do ostatniej fazy codziennej rutyny pielęgnacyjnej. Niewielka ilość produktu wystarczy Ci do wmasowania w całą skórę - z zaledwie kilkoma kroplami potężnej formuły będziesz na idealnej drodze do uzyskania zbalansowanej i promiennej cery.

PIXI Overnight Glow Serum - Serum rozświetlające

Nawilżająca działająca cuda formuła jest wzbogacona delikatnymi składnikami złuszczającymi, pozostawia skórę napiętą i promienną. 10% kwas glikolowy zapewnia skórze gładką teksturę i w miarę stosowania tuszuje widoczność drobnych zmarszczek.

FaceBoom make-up X Kinga Sawczuk

FaceBoom, znany do tej pory z doskonałej jakości kosmetyków do pielęgnacji twarzy, tym razem zaskoczył swoje fanki i fanów premierą, jakiej jeszcze w historii tej marki nie było! Na rynku zadebiutowała właśnie kolekcję 29 kosmetyków do makijażu, stworzona wspólnie z Kingą Sawczuk, jedną z największych gwiazd polskiego TikToka.

To kosmetyki pozostające w zgodzie z najnowszymi trendami w makijażu, o innowacyjnych formułach, łatwe w aplikacji i długo utrzymujące się na skórze. Cienie do powiek w paletce są doskonale napigmentowane, a glow, jaki dzięki nim można uzyskać zachwyci każdego, kto pragnie błyszczeć jak gwiazda! Na uwagę zasługują także produkty do konturowania na mokro – róże, bronzer i rozświetlacze w płynie, rozświetlające fluidy z SPF50 oraz kompatybilne z nimi korektory pod oczy i do twarzy, które pomogą ukryć wszelkie niedoskonałości oraz rozświetlą cienie pod oczami. Żel do stylizacji brwi szybko schnie, nie kruszy się i utrzymuje brwi ryzach przez wiele godzin, bez konieczności poprawiania. Elastyczny aplikator w eyelinerze w pisaku umożliwia precyzyjne zrobienie kreski nawet makijażowemu nowicjuszowi. Błyszczyki docenimy zarówno za wyjątkową trwałość i efekt ultra połysku 3D, jak i nowoczesny aplikator-pacynkę, którą wygodnie nałożymy kosmetyk na usta.