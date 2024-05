i Autor: pixabay Makijaż pod kolor oczu - najlepsze porady

Makijaż na wesele! Jak przygotować skórę na wiele godzin zabawy? Podkład to podstawa

Dobrze dobrany podkład to podstawa makijażu. Dzięki niemu nasz skóra wygląda lepiej, jej koloryt zostaje wyrównany, zmarszczki wygładzone, a przebarwienia zminimalizowane. Jaki podkład wybrać, by wytrzymał cały dzień i nie zbierał się w załamaniach skóry? Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych fluidów, które z świetnie sprawdzą się do weselnych makijaży. Te podkłady pokochały gwiazdy i blogerki. Zobacz, na jakie podkłady warto stawiać. To prawdziwe perełki w makijażu.