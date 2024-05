To koniec miłości?

Marta Kielczyk robiła karierę w TVP za czasów PiS. Potem zniknęła

Marta Kielczyk - mimo wieloletniej pracy w TVP - dość długo nie kojarzyła się z ekipą "dobrej zmiany". Sytuacja zmieniła się, gdy prezenterka dołączyła do ekipy "Wiadomości". Marta Kielczyk w głównym wydaniu serwisu zadebiutowała jesienią 2022 roku. Wszystko szło dobrze, dopóki nie nastąpiła zmiana władzy. Nowa ekipa dokonała rewolucji w mediach publicznych i dla twarzy kojarzonych z PiS miejsca już nie było. Marta Kielczyk na jakiś czas zniknęła. W końcu jej przygoda z TVP zakończyła się ostatecznie. - Telewizja Polska zakończyła współpracę z Panią Martą Kielczyk na mocy porozumienia stron - poinformowało "Presserwis" biuro prasowe TVP. Co teraz dzieje się z dziennikarką? Niektórzy zaczynali się już niepokoić... Niepotrzebnie. Okazało się, że Marta Kielczyk została... piosenkarką.

Tak śpiewa Marta Kielczyk, była gwiazda "Wiadomości" TVP. Nowe nagranie

Talent wokalny byłej gwiazdy TVP znany był od dawna. Marta Kielczyk śpiewała m.in. kolędę w bożonarodzeniowym spocie telewizji publicznej. W programie "Jaka to melodia?" wykonywała z kolei kultowy kawałek "Bombonierka". Teraz zamiłowanie do muzyki znów dało o sobie znać. Na profilu dziennikarki na Instagramie pojawiło najnowsze nagranie. - Są takie dni, że człowiek po prostu musi. Wtedy wychodzi z niego ta druga. Bliźniaczka. Są plusy przy dzieleniu wszystkiego na pół. Zwłaszcza w takie - napisała była prezenterka "Wiadomości" TVP w podpisie do nagrania. Nie wiemy, czy Marta Kielczyk planuje większą karierę muzyczną, ale na pewno jako piosenkarka radzi sobie świetnie. Nagranie, na którym słychać, jak śpiewa Marta Kielczyk, możecie zobaczyć pod galerią, w której prezentujemy, jak przez lata zmieniała się prezenterka.