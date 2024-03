Marta Kielczyk zniknęła, a teraz gruchnęły wieści! To już potwierdzone

Jesienią 2022 roku Marta Kielczyk została nową prowadzącą "Wiadomości"! To była dla niej duża zmiana, bo wcześniej pracowała w redakcji "Panoramy", a "Wiadomości" były sztandarowym programem informacyjnym TVP. Do telewizji publicznej Kileczyk trafiła, w co trudno uwierzyć, ale już 25 lat temu wygrywając casting na prezenterów i reporterów TAI. Widzowie bardzo ją lubili, a Kielczyk cieszyła się ich sympatią. Zanim jednak trafiła na szklane ekrany pracowała w radiu. Zaczynała karierę w Radiu Kolor w 1993 roku, czyli podobnie jak Agnieszka Gozdyra. W latach 1994–2007 i 2009–2012 była związana z Programem I Polskiego Radia. Od września 2013 do 2015 zaś prowadziła sporadycznie Pierwsze Śniadanie w radiu Tok FM. Mało kto pamięta, ale Kielczyk od jesieni 2017 do wakacji 2018 prowadziła Magazyn Ekspresu Reporterów, który teraz powraca na antenę. Jak podano na stronie TVP: - W niedzielę, 17 marca o godz. 22:20 na antenę TVP1 powraca kultowy „Magazyn Ekspresu Reporterów”. Program będzie realizowany na żywo, poruszać będzie tematy społeczne - często trudne i kontrowersyjne, dotyczące niesprawiedliwości, ubóstwa, przemocy, czy korupcji, zawsze stając po stronie najsłabszych i wykluczonych. W roli prowadzącego zobaczymy ponownie Michała Olszańskiego.

Ciekawostką jest, że Marta Kielczyk od 2015 roku należy do Zespołu Języka w Mediach Rady Języka Polskiego PAN. Jest też autorką książki "WPADKI - @grzechy językowe w mediach". Widzowie doskonale wiedzą też, że Kielczyk ma talent muzyczny. Dziennikarka śpiewała w świątecznych piosenkach telewizji publicznej, czy występowała w programach rozrywkowych. Teraz jednak widzowie muszą się pogodzić z tym, że nie zobaczą już Marty Kielczyk w TVP.

