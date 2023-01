Tak wyglądała Agnieszka Gozdyra w wieku 25 lat. Ale ślicznotka! [FOTO]

Franek Broda przyznaje, że jest osobą homoseksualą biromantyczną. Wyjaśnił, co to znaczy

Agnieszka Gozdyra to dziś jedna z najbardziej znanych i lubianych dziennikarek telewizyjnych. Jednak przed laty zaczynała karierę w mediach, jako dziennikarka radiowa. Pierwsze kroki stawiała w radiu Kolor. Jak opowiadaliśmy niedawno, to właśnie tam poznała Wojciecha Cejrowskiego. Ich pierwsze spotkanie nie przebiegło w przyjaznej atmosferze, a co więcej, musieli się później tłumaczyć. Jedno jest pewne, radiowa przygoda zostawiła w sercu Gozdyry ważny ślad. Ostatnio rozgłośnia świętowała ważny jubileusz: 30. lecie. Na urodzinach radia nie zabrakło Agnieszki Gozdyry.

Tak wyglądała Agnieszka Gozdyra, gdy miała 25 lat

Przy okazji dziennikarka pochwaliła się swoim starym zdjęciem, konkretnie zdjęciem z 1997 roku, które powstało w czasie imprezy dla zwierzaków. Trzeba przyznać, że Agnieszka Gozdyra przez te lata niewiele się zmieniła. Jako 25-latka była piękną młodą damą. Jedyne, co zmieniło się w wyglądzie Gozdyry od 1997 roku to fryzura, ale też minimalnie, bo jedynie kolor włosów dziennikarka dziś ma inny niż przed laty.

