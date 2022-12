Jolanta Kwaśniewska tłamsiła to w sobie latami! Teraz wyznaje: To mnie zdewastowało. To był koszmar

Agnieszka Gozdyra zaczynała karierę jako dziennikarka w radiu

Agnieszka Gozdyra cieszy się wielką sympatią widzów. Gdy dziennikarka jakiś czas temu powiadomiła, że na chwilę znika z anteny, ludzie bardzo się zmartwili. Nic dziwnego, Gozdyra jest w mediach od lat i nieraz pokazała swój profesjonalizm, który przysporzył jej fanów. Jednak być może mało kto wie, że pierwsze kroki w medialnym świecie stawiała w radiu, a dokładnie w Radiu Kolor. Były lata 90. gdy Gozdyra jako młodziutka dziennikarka zaczęła pracę w tym radiu, w którym już pracował Wojciech Cejrowski, znany do dziś publicysta i podróżnik, a także autor wielu książek. Agnieszka Gozdyra podzieliła się historią poznania Cejrowskiego w programie "Studio IPLA".

Pierwsze spotkanie Gozdyry z Cejrowskim! Leciały iskry

Opowiadała, że ich pierwsze spotkanie nie należało do przyjemnych, bo między tą dwójką doszło do awantury: - Istniał taki pokój, co się nazywał przegrywalnia, teraz pewnie byłaby to bardziej montażownia. I tam trzeba się było zapisywać w kolejce, taki grafik, taka była kartka, która wisiała na drzwiach, tam sobie rezerwowaliśmy kto, kiedy i o której godzinie wgrywa swoje materiały, żeby potem można było je montować na stołach montażowych. (...) W moim przypadku ta sytuacja się przedłużyła trochę ponad miarę. Wojtek Cejrowski wparował, zgodnie z rozkładem jazdy, do przegrywalni i wielkim głosem zaczął krzyczeć, że teraz on, a ja wychodzę - wspominała po latach dziennikarka.

Wielka awantura Cejrowskiego i Gozdyry. Interweniował Wojciech Mann. Spisali wyjaśnienia

Chociaż Gozdyra była młodziutka, to nie dała sobie w kaszę dmuchać: - Byłam wtedy bardzo młodą dziewczyną z bardzo dużym brakiem pokory i kompletnie nie obchodziło mnie, że stoi przede mną już wtedy gwiazda, miał już swój program "WC Kwadrans"... I po prostu wywiązała się awantura - relacjonowała. Czym skończyła się cała sprawa? Wojciech Cejrowski posadził ją na fotelu i.. fotel wyjechał z pomieszczenia! O awanturze dowiedziało się kierownictwo stacji. Trzeba było spisać wyjaśnienia, ale Cejrowski nie chciał przeprosić młodszej koleżanki. Co więcej, interweniować musiał pracujący w tym samym radiu Wojciech Mann. Jednak koniec końców Cejrowski przeprosił Gozdyrę:- Przyszedł, pocałował w dłoń, ziemia się zatrząsała wtedy przy ulicy Królewskiej, gdzie była pierwsza siedziba Radia Kolor. I tak się zaczęła nasza znajomość - wspomina gwiazda telewizji.

Cejrowski o Gozdyrze: Lubiłem tę małą wredną i konkretną osobę

Jak Gozdyrę wspominał Cejrowski? - Nasze pierwsze spotkanie w radiu było starciem, bo mi się wepchnęła w program. Jakieś pomyłki w rezerwacji studia i w rezultacie ja nagrywam, a Gozdyra pcha się na mój fotel. Agnieszka pracowała za mną w radiu przez kilka następnych lat, kiedy prowadziłem poranne bloki. Nie musiała, ale lubiła przychodzić akurat do mnie. A ja nie musiałem jej zatrudniać, ale lubiłem tę małą wredną i konkretną osobę. Solidna firma i zawsze pomiędzy nami kupa śmiechu - wspominał przed laty w rozmowie z Dziennik.pl Cejrowski.