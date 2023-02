Przerażające, co spotkało Martę Kielczyk

Marta Kielczyk od października 2022 roku jest jedną z prezenterek głównych wydań "Wiadomości" TVP. Wcześniej całe lata prowadziła "Panoramę". Widzowie znają ją doskonale i bardzo lubią, bo Kielczyk to wyjątkowo sympatyczna i uśmiechnięta dziennikarka. Zanim jednak trafiła na szklane ekrany pracowała w radiu. Zaczynała karierę w Radiu Kolor w 1993 roku, czyli podobnie jak Agnieszka Gozdyra. W latach 1994–2007 i 2009–2012 była związana z Programem I Polskiego Radia. Od września 2013 do 2015 zaś prowadziła sporadycznie Pierwsze Śniadanie w radiu Tok FM. Jednak Polacy najbardziej znają ją z "Panoramy" i innych programów TVP. Marta Kielczyk miała i nadal ma rzeszę fanów, ale kiedyś jej popularność sprawiła, że dziennikarka aż się bała o swoje życie! Wszystko przez psychofana. Kielczyk opowiedziała o tym w "Życiu na gorąco" w 2014 roku. Jednak mimo że od tamtych wydarzeń minęło prawie 10 lat, to nadal brzmi to przerażająco:

- Najpierw mnie kochał, potem zaczął nienawidzić. Nieustająco pisał do mnie na Facebooku. Wściekł się, że mu nie odpisuję i zaczął pisać do moich znajomych. Kiedy liczba nękanych przekroczyła sto osób, zaczęłam się niepokoić. (..) Najgorsze jest to, że mnie straszył. Ostatnio bałam się pójść na ramówkę TVP, bo zagroził, że przyjdzie na dzień otwarty do telewizji. Raz obiecywał, że przyniesie kwiaty, innym razem, że zrobi mi jakąś krzywdę - opowiadała wówczas gwiazda.

Na szczęście to już wspomnienie. Dziś Marta Kielczyk cieszy się tylko uznaniem i sympatią prawdziwych fanów. Warto wspomnieć, że Kielczyk jest fanką, a także ekspertką od poprawnej polszczyzny. W 2015 została członkinią Zespołu Języka w Mediach Rady Języka Polskiego. Jest też autorka książki "#WPADKI - @grzechy językowe w mediach".

