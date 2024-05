i Autor: Paweł Skraba/Super Express; Shutterstock

Spełniła się czarna przepowiednia Krzysztofa Jackowskiego! Jasnowidz przewidział to co do joty

Jasnowidz Krzysztof Jackowski zapewniał, że w długą majówkę osiem dni będzie cudnych, a jeden zupełnie do niczego. Jego przepowiednia spełniła się co do joty. Teraz Jackowski wieszczy załamanie pogody na dwa, maksymalnie trzy dni, a potem czeka nas słońce i letnie temperatury!