Szpak zdobywa noc u boku Gojdzia w nietypowych trzewikach

Michał Szpak i dyskotekowe trzewiki

Michał Szpak już zdążył nas przyzwyczaić do tego, że lubi się wyróżniać. Na scenie często nosi makijaż, różne fryzury, odważne dodatki, suknie, gorsety, koturny a nawet treny. Również gdy śmiga po mieście, nie po scenie, lubi zwracać na siebie uwagę.

Michał Szpak niczym Jezus. Wokalista pokazał zdjęcie z urodzin i oburzył fanów: "Gdzie twoja tolerancja?"

Szpak nawet do pozornie "zwykłej" stylówki - jeansów i białego "tank-top" dobrał dodatki, których nie powstydziłby się żaden modniś. Poza biżuterią - uwagę zwracały przede wszystkim błyszczące w nocnym świetle buty. Ni to klapki, ni lakierki - z gołą piętą z tyłu i całym mnóstwem świecidełek z przodu - były najmocniejszym punktem tej stylizacji.

Impreza w środku tygodnia

Michał Szpak w środku tygodnia udał się do modnej knajpy Mateusza Gesslera, gdzie raczył się towarzystwem... chirurga plastycznego, Krzysztofa Gojdzia i jego towarzyszki. W świetnych humorach siedzieli do rana na ogródku, korzystając z wyjątkowo ciepłej nocy.

Co ciekawe - spotkali się w tym samym miejscu, w którym trwała w tym samym czasie impreza TVN - afterparty po finale "The Traitors. Zdrajcy".

TVN bawi się w środku tygodnia do bladego świtu! Szampan, cekiny, papieroski...

Świadkowie donoszą, że Szpak wylewnie witał się z Malwiną Wędzikowską, która świętowała swój sukces. Szpak występował w innym formacie tej samej stacji - "Czas na Show. Drag me Out", gdzie zasiadał w jury. Niestety - program po początkowej fali zainteresowania pierwszymi odcinkami, stracił widownię pod koniec sezonu. Tego samego nie można powiedzieć o "The Traitors" - oglądał się tak dobrze, że już trwają castingi do kolejnej edycji.