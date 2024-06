Sara James jest ceniona za swoje umiejętności wokalne, charyzmę sceniczną i zdolność do przekazywania emocji poprzez muzykę. Mimo młodego wieku, już teraz ma na swoim koncie znaczące osiągnięcia i jest uważana za jedną z najbardziej obiecujących młodych artystek na polskiej scenie muzycznej. Ma tysiące fanów w Polsce i poza jej granicami, którzy kochają ją nie tylko za talent, ale przede wszystkim za naturalność i prawdziwa miłość do muzyki. "Wiem, że nie śpiewasz dla kasy... dla kariery... tylko dlatego, że to faktycznie kochasz. Dziękuję Sara, jesteś w dobrym miejscu, spełniaj marzenia" - napisała internautka pod jednym z ostatnich postów.

Co się stało z włosami Sary James?

Sara eksperymentuje nie tylko z wokalem, lubi się zmieniać, często eksperymentuje ze stylem. Gdy zaczynała karierę, nosiła naturalnie kręcone włosy. Potem postawiła na warkoczyki w etnicznym stylu. W końcu zdecydowała się z nich zrezygnować, zlikwidowała doczepy i warkoczyki i "puściła włosy wolno". Jednak jej loczki zniknęły. Nosi teraz rozpuszczone, długie włosy, ale nie skręcają się one w dawne sprężynki. Wygląda to nieco dziwnie, choć intrygująco. Sami zobaczcie w naszej galerii, jaką fryzurę nosi ostatnio Sara James. Jak oceniacie tę zmianę?

Sara James robi zawrotną karierę, choć dopiero skończyła 16 lat

Sara James to młoda polsko-nigeryjska piosenkarka, która zdobyła szeroką rozpoznawalność dzięki swojemu imponującemu talentowi wokalnemu. Urodziła się 10 czerwca 2008 roku w Słubicach. Uzdolniona wokalistka śpiewała od najmłodszych lat, ale jej kariera nabrała tempa po udziale w programach telewizyjnych typu talent show. Sara zyskała dużą popularność w 2021 roku, kiedy wygrała cztery edycję programu "The Voice Kids" w Polsce. To zwycięstwo otworzyło jej drogę do reprezentowania Polski na międzynarodowej scenie. W tym samym roku zdobyła również drugie miejsce na Eurowizji Junior 2021 z piosenką "Somebody", co przyniosło jej międzynarodową sławę. W ubiegłym roku zachwyciła ponownie międzynarodowa widownie swoimi występami w amerykańskiej edycji "Mam talent". Szczególne wrażenie wywarła na Simonie Cowellu, który wcisnął dla niej "złoty przycisk".

