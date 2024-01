Sarah James pozbyła się dredów i doczepów. Już tak nie wygląda. W komentarzach: "petarda", "miazga" i "szok"

Sarah James pokazała się w nowej fryzurze, co nie uszło uwadze jej wielbicieli. Piosenkarka wrzuciła do sieci nagranie, na którym coveruje światowy przebój brytyjskiej piosenkarki i raperki Estelle. Utrzymany w klimacie r'n'b kawałek idealnie pasuje do znakomitego wokalu Sary. Młoda piosenkarka poradziła sobie świetnie z interpretacją i techniką, co pewnie nikogo już nie dziwi. W komentarzach zachwyt. "Masz w sobie nie tyle talent, luz, ale masz wrodzona perfekcje ! Piękne wykonanie, mojej ukochanej piosenki", "Talent na skalę światową! Jesteś niesamowita, zdolna i taka śliczna! Tyś to się rodzicom udała", "Muzycznie i wizerunkowo dla mnie petarda! Najlepsze polaczenie" - czytamy w komentarzach.

Sara James w rozwianym afro. W komentarzach zachwyt

Uwagę internautów zwróciła też naturalna stylizacja młodej artystki. Sara, która przyzwyczaiła już publiczność do wizerunkowych eksperymentów, tym razem wystąpiła w wersji saute. Zdjęła doczepy i dredy, rozplotła warkoczyki i pozwoliła lokom żyć własnym życiem. Ten krok w kierunku naturalnej urody bardzo przypadł do gustu obserwatorom. Posypały się komplementy. "Te włosy WOW. Tak wyglądasz najpiękniej. Naturalność jest w cenie bądź z tego dumna. A głos co ja mogę powiedzieć petarda". "Masz takie śliczne włosy" - to tylko niektóre z nich. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Sary James w różnych fryzurach, która Waszym zdaniem jest najlepsza?

Galeria: takie fryzury nosiła Sara James. Która najlepsza?