Sara James należy do "wielkiej trójcy" młodych wokalistek, które zachwyciły Polskę po udziale w programie The Voice Kids. Roksana Węgiel, Viki Gabor i właśnie Sara James rozkochały w sobie widownię. 16-letnia dziś piosenkarka wygrała 4. edycję show, a później reprezentowała nasz kraj w konkursie Eurowizja Junior. Co prawda nie zwyciężyła, w przeciwieństwie do swoich koleżanek, ale nie stało się to prawdopodobnie tylko dlatego, że Polska zwyciężyła wcześniej dwa lata z rzędu. "Nie chcieli" więc dać nam trzeciej wygranej. Tym bardziej, że Sara James zaprezentowała się wyśmienicie, eksperci typowali nas na triumfatorów. Dziewczyna ma pełen pakiet: świetny styl, dobrą prezencję sceniczną, międzynarodowy wygląd i nieziemski głos. Nic więc dziwnego, że Sara James znalazła także poklask za granicą. Wystąpiła w amerykańskiej edycji programu Mam Talent i zawładnęła widownią. Simon Cowell, jeden z najsurowszych jurorów w historii show i międzynarodowa gwiazda, wcisnął dla młodej Polki "złoty przycisk", dając jej awans do półfinału. Ostatecznie Sara James przeszła do finału i dopiero wtedy odpadła. Zaszła jednak bardzo daleko. A to dopiero początek.

Tak zmieniała się Sara James. Od The Voice Kids w Polsce do wielkiej kariery w Ameryce. Niesamowite!

Sara James nie zwalnia tempa. Wydaje kolejne utwory, pokazuje się na różnych eventach, występuje na scenach w całej Polsce. Jednocześnie jest również angażowana do wielu innych produkcji. Zaśpiewała na przykład polską wersję do najnowszego filmu o Małej Syrence, wcielając się w rolę Arielki. Jej głos zahipnotyzował nie tylko polską publiczność, bo cover chwalono też za granicą. Sara James jednocześnie często zmienia swój wizerunek. Niedawno bujne włosy zastąpiły u niej warkoczyki. Metamorfozie ulega także sposób ubioru nastolatki. Jak dziś prezentuje się Sara James? Przygotowaliśmy dla Was specjalną galerię, na której zobaczycie, jak 16-latka się zmieniała. Zdjęcia poniżej.

