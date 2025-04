Val Kilmer przed śmiercią był przykuty do łóżka. Już wiadomo, na co zmarł 65-letni gwiazdor. Do sieci trafił akt zgonu

Val Kilmer zmarł 1 kwietnia. Choć niektórzy fani aktora uważali, że to okrutny żart, prawda okazała się inna. Śmierć Kilmera potwierdziła jego córka. Wówczas wspominano o przyczynie zgonu, jaką miało być ciężkie zapalenie płuc. Teraz do sieci trafił dokument potwierdzający odejście aktora i oficjalnie podano powód jego śmierci. Co działo się z Valem w ciągu ostatnich dni przed momentem, gdy jego serce stanęło na zawsze?