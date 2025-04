Val Kilmer miał romans z Izą Miko?! I nie tylko. Po rozstaniu z żoną aktor romansował na potęgę

A to ciekawe!

To, jakie Michał Wiśniewski ma wykształcenie, każdego zadziwi. Kariera potoczyła się całkiem inaczej

Informacja o śmierci Vala Kilmera była szokiem dla jego fanów. Ponieważ wiadomość nie pojawiła się na instagramowym koncie aktora, wielbiciele nie do końca dowierzali. W komentarzach pytali siebie nawzajem czy to prawda. Niestety, córka gwiazdora potwierdziła smutne wieści. Kilmer odszedł w swoim domu w Los Angeles 1 kwietnia 2025 r. Powodem śmierci było zapalenie płuc, ale Val już od dekady walczył z rakiem.

To nowotwór i trudne leczenie sprawiły, że ulubieniec kobiet na całym świecie mocno zmienił się fizycznie, przestał mówić, miał problemy z oddychaniem i jedzeniem. Wbrew temu wszystkiemu wierni fani nadal z nim byli.

Val Kilmer romansował na potęgę. Ale nie w ostatnich latach życia

Kilmer usłyszał diagnozę jako 55-latek. Nie wiedział, że okaże się jego wyrokiem - i zdrowotnym, i w odniesieniu do kariery, a także życia prywatnego. Kilmer aż do tego momentu uchodził za przystojniaka "do wzięcia", od dawna był przecież rozwiedziony.

Kilmer w 1996 r. rozstał się z żoną Joanne Whalley, którą poślubił w 1988 r. Małżonkowie doczekali się dwójki dzieci. Obecnie Jack ma 30 lat, a jego starsza siostra 34. To właśnie Mercedes poinformowała media o śmierci taty.

Dzieci Kilmera, mimo rozwodu rodziców, utrzymywały z nim kontakt. Miały nawet skutecznie namawiać ojca do podjęcia leczenia onkologicznego, ponieważ był moment, gdy Val chciał oddać tę sprawę w ręce Boga.

W ostatnich latach życia gwiazdor skupiał się na leczeniu, okazjonalnie grał i jeździł na spotkania z fanami. O romansach nie było mowy. Jego ostatnią rolą był powrót do serii "Top Gun" w 2002 r. Wówczas Kilmer już nie mówił, więc jego głos w produkcji został wygenerowany sztucznie. Rok wcześniej widzowie obejrzeli film dokumentalny o chorobie, życiu i karierze Vala.

Według doniesień zagranicznych mediów Kilmer w ciągu ostatnich 20 lat nie miał stałej partnerki. Kobiety u jego boku wymieniane były bardzo często, a gwiazdor miał być szalenie samotny. Ostatnie lata spędził sam.

Wszystkie kobiety Vala Kilmera

Kilmer romansował z Cher i miał być jedynym mężczyzną, który kiedykolwiek ją rzucił. U jego boku widywano też Cindy Crawford, Michelle Pfeiffer, z która grał w latach 80., Ellen Barkin, Carly Simon, Jaycee Gossett, Daryl Hannah, Angelinę Jolie.

Aktor zakochiwał się w gwiazdach, którym partnerował na planach filmowych. W swojej biografii pisał o tym, że nie mógł wytrzymać, by pocałować Jolie. Był nią kompletnie zauroczony.

Kilmer i Iza Miko? Poznali się na planie

Kilka lat później, gdy Jolie była już w związku z Bradem Pittem, Kilmer poznał Izę Miko. Grali razem w "Fałszywej tożsamości". Był rok 2008. Niedługo później pojawiły się plotki o romansie aktorów. Mówiono, że Miko i Kilmer, których dzielił 22 lata, byli ze sobą aż przez 3 lata!

