Gdzie i o której Sylwester z Polsatem w Toruniu? Harmonogram i prowadzący

Gdzie i o której odbędzie się Sylwester z Polsatem?

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 odbędzie się 31 grudnia 2025 roku na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Koncert rozpocznie się o godzinie 19:45 i będzie transmitowany na żywo na antenie Telewizji Polsat. Bramy dla publiczności zostaną otwarte już o godzinie 17:00, umożliwiając swobodny dostęp do strefy koncertowej, która pomieści do 10 000 osób. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia

17:00 – Otwarcie bram na teren imprezy masowej. Wejścia główne zlokalizowane będą przy ulicach Chełmińskiej, Szerokiej i Żeglarskiej. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z wejścia od strony ulicy Panny Marii, gdzie przewidziano wydzielony sektor.

19:45 – Rozpoczęcie transmisji koncertu na żywo w Telewizji Polsat.

Toruń scenerią dla sylwestrowej nocy

Wybór Torunia na miejsce "Sylwestrowej Mocy Przebojów" nie jest przypadkowy. Zabytkowy Rynek Staromiejski, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, stanowi malownicze tło dla widowiska. Organizatorzy zadbają o nowoczesną scenografię, która wkomponuje się w historyczny krajobraz miasta. Władze Torunia, bazując na doświadczeniach z ubiegłego roku, szczególną uwagę poświęcają kwestiom bezpieczeństwa i organizacji ruchu.

Udogodnienia dla uczestników "Sylwestrowej Mocy Przebojów"

Miasto Toruń przygotowało szereg udogodnień dla osób przybywających na "Sylwestrową Moc Przebojów". Dostępne będą 23 parkingi w różnych częściach miasta, oferujące łącznie około 5 tysięcy miejsc postojowych. W związku z wydarzeniem, w rejonie imprezy obowiązywać będą ograniczenia w ruchu samochodowym, które potrwają do wczesnych godzin porannych 1 stycznia 2026 roku.

Kto poprowadzi Sylwestrową Moc Przebojów?

Wieczór poprowadzi aż osiem osób, wśród których znaleźli się: Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Ilona Krawczyńska, Maciej Rock, Olek Sikora, Adam Zdrójkowski, Kamil Baleja oraz Julia Żugaj.

Niezapomniane wrażenia bez fajerwerków

Podobnie jak w ubiegłym roku, także i w tym, w trosce o środowisko i komfort mieszkańców, organizatorzy zrezygnowali z tradycyjnych fajerwerków. Zamiast nich, Polsat przygotował specjalny podniebny pokaz dronów, który ma zapewnić równie spektakularne wrażenia wizualne.

