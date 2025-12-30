Wiemy, co szykuje Doda na sylwestra TVP. Niebezpieczne show?! "Kaskaderzy i alpiniści ćwiczą od miesiąca"

Doda szykuje spektakularne show podczas "Sylwestra z Dwójką"

Doda wraca na "Sylwestra z Dwójką" z przytupem. Planuje zabrać publiczność w podróż w czasie. Wystąpi w stroju, który wiernie będzie odtwarzał kombinezon, w którym pojawiła się na scenie TVP dokładnie 17 lat temu. Ale będą też inne nawiązania do występu sprzed lat.

W 2008 roku, występując na Sylwestrze TVP we Wrocławiu, wychodziłam z wielkiego żyrandola, który leżał na scenie. Teraz postanowiłam również wyjść z żyrandola, ale tym razem będzie on wisiał i będzie ludzkim żyrandolem. Będzie stworzony z ludzi. Akrobaci od miesiąca ćwiczą, jak być żyrandolem. Są w to zaangażowani kaskaderzy i alpiniści

- opowiada nam Doda.

NIE PRZEGAP: Pierwszy występ Viki Gabor po "ślubie". Artystka zapowiada spektakularne stylizacje!

Poza tym artystka zaserwuje miks swoich starych i nowych hitów. Jest bowiem jedną z nielicznych polskich gwiazd, którym w ostatnich latach udało się wylansować nowe, wielkie przeboje takie jak "Melodia ta" czy "Nim zajdzie słońce", które dziś może mieszać m.in. z kultowym już "Nie daj się".

"Sylwester w Dwójką" 2025. Kto wystąpi?

W tym roku Telewizja Polska ściągnęła na swoją sylwestrową imprezę w Katowicach prawdziwy tłum gwiazd. Oprócz Dody wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska (53 l.), Kayah (58 l.), Roxie Węgiel (20 l.), Viki Gabor (18 l.) i zespół Ich Troje. Zagraniczną gwiazdą będzie sam Sting (74 l.). Przed katowickim Spodkiem stanęła już wielka, efektowna scena. Transmisja koncertu rozpocznie się w Dwójce o godz. 19:50.