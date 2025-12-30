Wiemy, co szykuje Doda na sylwestra TVP. Niebezpieczne show?! "Kaskaderzy i alpiniści ćwiczą od miesiąca"

Adrian Nychnerewicz
2025-12-30 5:00

To będzie jej wielki powrót na imprezę sylwestrową Telewizji Polskiej. Od 10 lat Doda (41 l.) występowała w innej stacji, więc nic dziwnego, że planuje zaskoczyć widzów TVP. "Super Express" poznał tajne plany artystki na jej występ. Takich rzeczy to chyba jeszcze świat nie widział! 

Doda szykuje spektakularne show podczas "Sylwestra z Dwójką"

Doda wraca na "Sylwestra z Dwójką" z przytupem. Planuje zabrać publiczność w podróż w czasie. Wystąpi w stroju, który wiernie będzie odtwarzał kombinezon, w którym pojawiła się na scenie TVP dokładnie 17 lat temu. Ale będą też inne nawiązania do występu sprzed lat.

W 2008 roku, występując na Sylwestrze TVP we Wrocławiu, wychodziłam z wielkiego żyrandola, który leżał na scenie. Teraz postanowiłam również wyjść z żyrandola, ale tym razem będzie on wisiał i będzie ludzkim żyrandolem. Będzie stworzony z ludzi. Akrobaci od miesiąca ćwiczą, jak być żyrandolem. Są w to zaangażowani kaskaderzy i alpiniści

- opowiada nam Doda. 

Poza tym artystka zaserwuje miks swoich starych i nowych hitów. Jest bowiem jedną z nielicznych polskich gwiazd, którym w ostatnich latach udało się wylansować nowe, wielkie przeboje takie jak "Melodia ta" czy "Nim zajdzie słońce", które dziś może mieszać m.in. z kultowym już "Nie daj się". 

"Sylwester w Dwójką" 2025. Kto wystąpi?

W tym roku Telewizja Polska ściągnęła na swoją sylwestrową imprezę w Katowicach prawdziwy tłum gwiazd. Oprócz Dody wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska (53 l.), Kayah (58 l.), Roxie Węgiel (20 l.), Viki Gabor (18 l.) i zespół Ich Troje. Zagraniczną gwiazdą będzie sam Sting (74 l.). Przed katowickim Spodkiem stanęła już wielka, efektowna scena. Transmisja koncertu rozpocznie się w Dwójce o godz. 19:50.

DODA
Sylwester z Dwójką 2025