Gwiazdor "Top Gun" nie żyje. Val Kilmer miał 65 lat

Val Kilmer nie żyje. Aktor, który grał Jima Morrisona, Batmana i Icemana z "Top Gun", odszedł w wieku 65 lat

Wielka gwiazda Hollywood nie żyje! W wieku zaledwie 65 lat odszedł Val Kilmer znany znany z takich filmów, jak "Top Gun", w którym w 1986 roku zagrał pilota Icemana, "The Doors", gdzie wcielił się w Jima Morrisona czy "Batman Forever". Aktor zmarł 1 kwietnia w Los Angeles, o czym poinformowała jego córka Mercedes. Kilmera, który kilka lat temu pokonał raka gardła, o czym poinformował w 2017 roku, zabiło według jego rodziny zapalenie płuc. Mimo kłopotów z mówieniem, z którymi zmagał się Val Kilmer od czasu tracheotomii w 2014 roku, na krótko pojawił się w 2022 roku w sequelu "Top Gun", czyli "Top Gun: Maverick". W ostatnich latach żył jednak z dala od showbiznesu. Vala Kilmera opłakuje rodzina - córka Mercedes (33 l.) i syn Jack (29 l.). Ich matka to Joanne, z którą aktor był w związku małżeńskim od 1988 do 1996 roku.Val Kilmer - od "Top Gun" do legendy Hollywood

Val Kilmer. Jak wyglądała jego kariera? Ile miał lat? Najważniejsze role

Val Edward Kilmer urodził się 31 grudnia 1959 roku w Los Angeles. Jego ojciec był dystrybutorem sprzętu aerokosmicznego, a matka gospodynią domową. Miał dwóch braci. Już w młodości zainteresował się aktorstwem i uczęszczał do Juilliard School w Nowym Jorku. Debiutował na dużym ekranie w 1984 roku w komedii "Ściśle tajne!". Prawdziwą sławę przyniosła mu rola Toma "Icemana" Kazansky'ego w kultowym filmie akcji "Top Gun" (1986). Kilmer wcielił się w postać rywala głównego bohatera, granego przez Toma Cruise'a. Film okazał się ogromnym sukcesem kasowym i uczynił z Kilmera gwiazdę. Kolejne lata przyniosły mu role w takich produkcjach jak "Willow" (1988), "The Doors" (1991), gdzie wcielił się w Jima Morrisona, "Tombstone" (1993), "Batman Forever" (1995) oraz "Gorączka" (1995). Około 10 lat temu u Vala Kilmera zdiagnozowano raka gardła. W 2022 roku powrócił do roli Icemana w filmie "Top Gun: Maverick". Val Kilmer był dwukrotnie żonaty. W latach 1988-1996 był mężem aktorki Joanne Whalley, z którą ma dwoje dzieci: córkę Mercedes i syna Jacka. Spotykał się z wieloma znanymi kobietami, m.in. Cher, Cindy Crawford i Angeliną Jolie, a także z Polką Izabelą Miko. Był wyznawcą Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Nauki.

Sonda Wolisz oglądać filmy, czy seriale? Filmy Seriale To zależy od nastroju Nie umiem wybrać

RIP to Val Kilmer. pic.twitter.com/yXwCtAl33j— Films to Films (@filmstofilms_) April 2, 2025

Actor Val Kilmer has died at the age of 65. pic.twitter.com/TsNlXx51Ny— Pop Base (@PopBase) April 2, 2025

QUIZ. Czy ta gwiazda dostała Oscara? Sprawdź, czy jesteś filmowym ekspertem! Pytanie 1 z 11 Czy Emma Stone kiedykolwiek dostała Oscara? Tak, w tym roku zdobyła jednego Ma dwie statuetki Następne pytanie