Internet daje nieograniczone możliwości komunikacji, ale niestety bywa również narzędziem nienawiści. Mowa nienawiści, anonimowy hejt i okrutne komentarze coraz częściej są codziennością nie tylko dla celebrytów. Joanna Koroniewska, znana z odwagi w mówieniu o trudnych sprawach, zdecydowała się zabrać głos po raz kolejny, tym razem z wyjątkową mocą i stanowczością. Jej emocjonalny wpis poruszył tysiące internautów i wywołał falę pozytywnych reakcji.

Joanna Koroniewska rozprawia się z hejtem

Joanna wielokrotnie stawała w obronie innych - zarówno znajomych z show-biznesu, jak i zupełnie obcych ludzi, którzy padli ofiarą internetowego hejtu. Teraz, po kolejnej fali nieprzyjemnych wiadomości, powiedziała dość. Joanna Koroniewska zaapelowała również do swoich obserwatorów, by nie pozostawali obojętni. Według niej brak reakcji na hejt to milczące przyzwolenie.

Ile jeszcze dzieci musi umrzeć, żebyś zrozumiała, że hejt boli? Ile jeszcze razy powiesz komuś, że jest brzydki, nieuczesany, że ma zrobioną źle twarz, że nie ma zrobionej twarzy? Będzie to powtarzało twoje dziecko. Potem twoje dziecko będzie te wszystkie rzeczy ze zdwojoną siłą pokazywało innym dzieciakom - w szkole, na placu zabaw, gdziekolwiek. Nasze dzieci czerpią z nas przykład. Jeżeli my zachowujemy się w taki sposób, to nasze dzieci będą się zachowywały jeszcze gorzej. Stop hejt. Mam tego dosyć. Nie chcę tego, chcę z tym walczyć, będę o tym mówić, będę to nagłaśniać. Nie podoba mi się to, że dzieci tracą życie z głupoty własnych rodziców, z bezmyślności własnych rodziców. I nie tych, które są ofiarami, a tych, którzy wychowują w agresji swoje dzieciaki, którzy sami wyzwalają agresję, komentując innych. Za każdym razem każdy człowiek, który hejtuje innych, powinien dostać karę. Powinien po prostu za to zapłacić - powiedziała gwiazda w poruszającym nagraniu.

Joanna Koroniewska nie boi się poruszać trudnych tematów i nie ucieka przed odpowiedzialnością, jaka wiąże się z byciem osobą publiczną. Jej stanowcze "nie" wobec hejtu i mowy nienawiści to nie tylko emocjonalna reakcja - to apel o większą świadomość, empatię i kulturę w internecie. Aktorka pokazuje, że nawet jedna osoba może mieć realny wpływ na zmianę.

