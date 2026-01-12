Joanna Opozda wyjechała do Dubaju. Nie jest tam sama

Joanna Opozda (37 l.) jest kolejną gwiazdą, która postanowiła uciec przed mrozami. Początek ubiegłego roku spędziła na Bali, z kolei w tym roku zdecydowała się na inny kierunek i wylądowała w Dubaju. Aktorka nie jest sama. W podróż wybrała się razem z trzyletnim synkiem Vincentem oraz mamą.

Relacją z wyjazdu Joanna Opozda chętnie dzieli się na Instagramie, gdzie obserwuje ją prawie 650 tysięcy osób. W dzień aktorka wraz ze swoimi bliskimi zwiedza lokalne atrakcje. Od pewnego czasu Dubaj jest ulubionym kierunkiem urlopowym dla celebrytów z całego świata. 37-latka wyjechała tam w ramach współpracy reklamowej. Razem ze swoimi współtowarzyszami miała już okazję odwiedzić m.in. Miracle Garden oraz Butterfly Garden.

Jesteśmy w Dubaju dopiero drugi dzień , a już mamy za sobą min Miracle Garden i Butterfly Garden. [...] Jeśli szukacie pomysłu na rodzinne wakacje, Dubaj jest naprawdę świetnym kierunkiem – bezpieczny, piękny i pełen atrakcji dla dzieci - napisała na Instagramie Opozda.

Zobacz również: Joanna Opozda po raz pierwszy opowiedziała o chorobie malutkiego Vincenta. Łzy cisną się do oczu

Joanna Opozda podbija Dubaj w towarzystwie przystojniaków

Dzięki pomocy mamy młoda mama może spędzić czas bez dziecka. W weekend postanowiła się nieco rozerwać. 11 stycznia wrzuciła zdjęcie oryginalnej kreacji, w której podbijała dubajskie kluby. Joanna Opozda wyglądała zachwycająco, a w komentarzach pod zdjęciem zaroiło się od komplementów.

Nie wiem, ile osób pytało wczoraj o tę sukienkę, ale było tego sporo - napisała później w relacji.

Wieczór Joanna spędziła w towarzystwie koleżanki oraz dwóch mężczyzn. Na Instagramie zamieściła ich wspólne zdjęcie z nocnego spaceru. Kim są tajemniczy towarzysze Opozdy? Z ich opisów wynika, że jeden pracuje jako "luksusowy konsjerż", a drugi robi karierę jako model.

Zobacz również: Zakochane pary na Złotych Globach! George Clooney z piękną żoną przyciągali wszystkie spojrzenia

Sonda Czy Antek Królikowski i Joanna Opozda powinni pogodzić się dla dobra syna? Tak! Dziecko jest najważniejsze Tak, ale nie muszą być ze sobą Nie obchodzi mnie to