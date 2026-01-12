Joanna Opozda baluje w Dubaju! W dzień zwiedza z synem, wieczorami imprezuje z przystojniakami

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-01-12 14:24

Joanna Opozda spakowała walizki i razem z mamą oraz synkiem wyjechała do Dubaju! Relacją z wyjazdu chętnie dzieli się na Instagramie. W dzień aktorka razem ze swoimi bliskimi zwiedza lokalne atrakcje, a wieczorami imprezuje. W weekend zamieściła zdjęcia, na których pozuje z nowymi znajomymi.

Joanna Opozda wyjechała do Dubaju. Nie jest tam sama

Joanna Opozda (37 l.) jest kolejną gwiazdą, która postanowiła uciec przed mrozami. Początek ubiegłego roku spędziła na Bali, z kolei w tym roku zdecydowała się na inny kierunek i wylądowała w Dubaju. Aktorka nie jest sama. W podróż wybrała się razem z trzyletnim synkiem Vincentem oraz mamą.

Relacją z wyjazdu Joanna Opozda chętnie dzieli się na Instagramie, gdzie obserwuje ją prawie 650 tysięcy osób. W dzień aktorka wraz ze swoimi bliskimi zwiedza lokalne atrakcje. Od pewnego czasu Dubaj jest ulubionym kierunkiem urlopowym dla celebrytów z całego świata. 37-latka wyjechała tam w ramach współpracy reklamowej. Razem ze swoimi współtowarzyszami miała już okazję odwiedzić m.in. Miracle Garden oraz Butterfly Garden. 

Jesteśmy w Dubaju dopiero drugi dzień , a już mamy za sobą min Miracle Garden i Butterfly Garden. [...] Jeśli szukacie pomysłu na rodzinne wakacje, Dubaj jest naprawdę świetnym kierunkiem – bezpieczny, piękny i pełen atrakcji dla dzieci - napisała na Instagramie Opozda.

Zobacz również: Joanna Opozda po raz pierwszy opowiedziała o chorobie malutkiego Vincenta. Łzy cisną się do oczu

Joanna Opozda podbija Dubaj w towarzystwie przystojniaków

Dzięki pomocy mamy młoda mama może spędzić czas bez dziecka. W weekend postanowiła się nieco rozerwać. 11 stycznia wrzuciła zdjęcie oryginalnej kreacji, w której podbijała dubajskie kluby. Joanna Opozda wyglądała zachwycająco, a w komentarzach pod zdjęciem zaroiło się od komplementów.

Nie wiem, ile osób pytało wczoraj o tę sukienkę, ale było tego sporo - napisała później w relacji.

Wieczór Joanna spędziła w towarzystwie koleżanki oraz dwóch mężczyzn. Na Instagramie zamieściła ich wspólne zdjęcie z nocnego spaceru. Kim są tajemniczy towarzysze Opozdy? Z ich opisów wynika, że jeden pracuje jako "luksusowy konsjerż", a drugi robi karierę jako model.

Zobacz również: Zakochane pary na Złotych Globach! George Clooney z piękną żoną przyciągali wszystkie spojrzenia

Joanna Opozda
23 zdjęcia
Super Express Google News
Sonda
Czy Antek Królikowski i Joanna Opozda powinni pogodzić się dla dobra syna?
Joanna Opozda pokazała łazienkę. Tylko spójrzcie na te marmury! Poprzednie mieszkanie źle jej się kojarzyło
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Joanna Opozda