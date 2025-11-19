Joanna Opozda po raz pierwszy opowiedziała o chorobie malutkiego Vincenta. Łzy cisną się do oczu

Choć dziś Joanna Opozda uśmiecha się szeroko i cieszy się spokojem, jeszcze niedawno mierzyła się z lękiem, którego żadna matka nie chciałaby przeżyć. Jej syn Vincent zachorował, gdy miał zaledwie miesiąc. To właśnie tamte wydarzenia, pełne stresu, bólu i bezradności sprawiły, że aktorka zmieniła swoje życiowe priorytety. Jak sama przyznaje, nic nie jest ważniejsze niż zdrowie dziecka.

Joanna Opozda opowiedziała o chorobie syna

W rozmowie ze Światem Gwiazd Joanna Opozda wróciła wspomnieniami do dramatycznych chwil sprzed kilku lat. Aktorka ujawniła, że pierwszy pobyt w szpitalu był dla niej traumą. Vincent miał wtedy zaledwie miesiąc i cierpiał na odmiedniczkowe zapalenie nerek. Opozda sama była w połogu, z gorączką, wyczerpana i zestresowana, a jednocześnie musiała być ciągle przy dziecku, karmiąc je i próbując załagodzić jego ból.

Naprawdę praktykuje tę wdzięczność. Codziennie się cieszę z tego, że po prostu moje dziecko jest na przykład zdrowe. To jest dla mnie bardzo ważne, bo mój syn chorował ciężko. Jak dziecko ci zachoruje i patrzysz na ten cały ból, to nie ma nic gorszego w życiu. Ja wiesz, że w moje dziecko, gdy wylądował w szpitalu pierwszy raz, miał miesiąc, równo miesiąc. I to było straszne. Miał odmiedniczkowe zapalenie nerek. Ja też byłam wtedy w połogu, też byłam chora z gorączką, spałam z nim na podłodze w szpitalu, warunki fatalne, gdzieś na kocu. Bo to wiesz, to nie ma, to jest dla dziecka, a ja jeszcze karmiłam wtedy z piersi, więc chciałam po prostu mieć go przy sobie, żeby go też karmić. I to było tak straszne dla mnie, jak pamiętam doświadczenie, jak zobaczyłam, jak on płacze, jak on ma to cewnikowanie, jakieś wiesz, pobieranie krwi z główki, bo to malutkie dziecko. To była dla mnie trauma - powiedziała w wywiadzie dla Świata Gwiazd.

To właśnie wtedy aktorka zrozumiała, jak ulotne i mało istotne są problemy, które wcześniej spędzały jej sen z powiek. Opozda podkreśla, że dziś każdy uśmiech Vincenta jest dla niej powodem do wdzięczności. Uczy syna, by również potrafił zauważać to, co ma, nawet jeśli innym wydaje się to oczywiste.

Wszystkie te problemy, wtedy macham na nie - to jest nieważne, dla mnie ważniejsze jest zdrowie. Właśnie wtedy dostałam kubeł zimnej body, żebym się tak po prostu nie zamartwiała, już nie martwiła, stało się, to się stało - idź dalej przez życie, doceniaj to, co masz. Teraz doceniam i naprawdę doceniam, i codziennie jak widzę mojego Vincenta, który się uśmiecha, który jest zdrowy, to ja jestem po prostu za to wdzięczna i tego też go uczę, żeby on był wdzięczny za to, co ma, bo mam tak wiele. I zawsze mówię, słuchaj, synu masz dwie ręce, masz dwie nogi. Masz gdzie spać, masz co jeść, doceniaj to zawsze. On się uczy tego, żeby być wdzięcznym - mówi Joanna Opozda w wywiadzie dla Świata Gwiazd.

