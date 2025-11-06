Antoni Królikowski i Joanna Opozda rozstali się na początku 2022 r. Aktorka dopiero co została mamą małego Vincenta, a jej mąż zaczął budował relację z inną kobietą. Od tamtej pory minęły blisko 4 lata, a Opozda i Królikowski wciąż są małżeństwem. Za nimi pięć rozpraw rozwodowych i mnóstwo przepychanek - o alimenty, spotkania z synem, opiekę nad nim, a w końcu upragnioną wolność.

Aktorska para faktycznie spędziła ze sobą w małżeństwie tylko około pół roku, za to od kilka stara się z niego oswobodzić. Prawdopodobnie sprawa zakończyłaby się rozwodem dużo szybciej, gdyby nie wzajemne oskarżenia i próba udowodnienia winy drugiej stronie.

Rozwód? Oj, nie. Opozda i Królikowski wciąż bez wyroku. Co się stało?

W warszawskim sądzie na 6 listopada wyznaczono kolejną rozprawę. Trwała mniej więcej 6 godzin, z krótką przerwą około 13:00. W tym czasie zeznania składała Izabela, partnerka aktora, z którą jest od około 3 lat. Para wychowuje wspólnie dziecko i mieszka we Wrocławiu, daleko od Vincenta, syna Królikowskiego i Opozdy.

Już wiadomo, że rozprawa nie zakończyła się wydaniem wyroku w sprawie rozwodowej. Powód? Według reportera "Super Expressu" wyrok nie zostanie wydany z powodu nieobecności Opozdy.

Z kolei nasz informator ujawnił, że zaledwie dzień wcześniej gwiazda usiłowała zmienić termin rozprawy, ale jej się to nie udało.

Królikowski miał przygotowanych kolejnych świadków. Sąd jednak uznał, że zeznania jego partnerki będą wystarczające i to ona była ostatnią przesłuchiwaną w sprawie osobą. Jej zeznania trwały za to aż kilka godzin!

