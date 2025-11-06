Rozwód w toku, a Joanna Opozda milczy. Usiłowała przełożyć termin rozprawy, ale bezskutecznie

Joanna Opozda i Antoni Królikowski są na ostatniej prostej do odebrania wyroku rozwodowego? Wiele na to wskazuje. Sprawa ciągnie się już od dawna. Aktorka złożyła pozew o rozwód w lutym 2022 r., a pierwsza rozprawa odbyła się 2 lata później. 6 listopada 2025 r. na 5. już spotkaniu w sądzie stawili się Królikowski oraz jego obecna partnerka i zarazem mama córeczki gwiazdora.

Zabrakło Joanny Opozdy, ale na sali rozpraw był obecny jej pełnomocnik. Aktor i jego ukochana, która dziś miała wystąpić w roli świadka, weszli na salę rozpraw rano, a około 13:00 zarządzono przerwę. To nie był koniec obrad, które mają potrwać aż do 15:00, czyli około 6 godzin.

Finisz sprawy rozwodowej, a Opozda milczy

Listopadowa rozprawa miała odbyć się wcześniej - jeszcze we wrześniu - jednak została odroczona. Wydaje się, że ponieważ zebrano głosy wielu świadków, a sprawa ciągnie się tak długo, aktorska para jest na finiszu walki o wolność. Mówi się, że wyrok może zapaść teraz lub, ostatecznie, na kolejnej rozprawie...

W sądzie stawili się Antoni Królikowski i Izabela, partnerka, z którą od 3 lat tworzy udany związek. Joanna Opozda się nie pojawiła. Najprawdopodobniej gwiazda nie musiała być obecna na przesłuchaniu.

Jej mąż przybył na kolejną rozprawę z uśmiechem na twarzy i wydawał się zrelaksowany, choć, jak twierdzą informatorzy "Super Express", chciał jeszcze powoływać kolejnych świadków. Sąd na to nie zezwolił, więc Izabela ma być ostatnim świadkiem w sprawie.

Tymczasem Opozda, która teraz w sieci milczy, dzień wcześniej usiłowała przełożyć termin rozprawy, jednak bezskutecznie. Wygląda na to, że sąd dąży do wydania wyroku.

Opozda na Instagramie

Dniu rozprawy Joanna Opozda nie publikowała niczego na swoim instagramowym profilu. W sieci cisza. Ostatni wpis aktorki pochodzi sprzed kilku dni i pokazuje jesienne ujęcia oraz selfie.

Antek Królikowski pokazał twarz córeczki. Podobna do niego? "Córunia tatunia"