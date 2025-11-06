Ukochana Królikowskiego zeznawała podczas rozwodu Antka i Joanny Opozdy. Ich sprawa toczy się od blisko 2 lat!

Joanna Opozda i Antoni Królikowski wzięli ślub w sierpniu 2021 r., a niedługo później doczekali się dziecka. Jednak jeszcze zanim maluch przyszedł na świat, aktorska para nie potrafiła się porozumieć - pojawiły się kłótnie, była mowa o zdradach. Ostatecznie, gdy Joanna była w zaawansowanej ciąży, Królikowski odszedł do innej kobiety, a Opozda wkrótce zaczęła życie jako samotna młoda mama. Dawni partnerzy już do siebie nie wrócili, a od blisko 4 lat usiłują się rozwieść. Opozda złożyła pozew rozwodowy w lutym 2022 r., jednak pierwsza rozprawa odbyła się w lutym 2024 r.
Co kilka miesięcy ich sprawa wraca na wokandę, ale końca nie widać... Tym razem zeznawała ukochana aktora! Sprawa wreszcie ruszy?
Wydawali się parą idealną - piękni i znani. Ale nie było różowo
Opozda i Królikowski zaczęli się spotykać około 2020 roku i szybko stali się jedną z ulubionych par show-biznesu. Początkowo nie komentowali tego, co ich łączy, ale w końcu przyznali, że są razem. Gdy stało się jasne, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń czy pasja do aktorstwa, zaczęli częściej pojawiać się wspólnie na imprezach i pozować do zdjęć na czerwonym dywanie.
Jednak ich relacja daleka była od spokojnej. Zakochani to rozstawali się, to godzili. Gdy niektórzy spisali ich relację na straty, oni ogłosili zaręczyny, a w sierpniu 2021 r. wzięli ślub. I to kościelny!
Zaraz po ślubie zaczęto plotkować o tym, że pośpiech nie wynikał tylko z gorącego uczucia pary. Mówiono, że Opozda jest w ciąży! I faktycznie, we wrześniu aktorka wyznała, że spodziewa się dziecka. Ale oczekiwanie na potomka nie było usłane różami. Królikowski i jego żona nie potrafili się porozumieć, a jeszcze przed przyjściem na świat Vincenta doszło do rozstania.
Chłopiec nie połączył rodziców, Opozda wychowuje go samotnie. Królikowski mieszka w innym mieście, a więc daleko od syna i niemal byłej żony. We Wrocławiu skupia się na pracy oraz wychowaniu córki, którą ma z nową partnerką Izą.
Partnerka Królikowskiego ma zeznawać
Właśnie ona 6 listopada (rozprawę na ten termin odroczono jeszcze we wrześniu) ma zeznawać w sprawie rozwodowej ukochanego i Joanny Opozdy. Być może dzięki jej świadectwu para w końcu dostanie rozwód?
To już 5. posiedzenie sądu w sprawie, która trafiła na wokandę po raz pierwszy na początku 2024 r. Podczas poprzednich rozpraw nie doszło jednak do wyjaśnienia wszystkich wątków, a małżonkowie nie wypracowali porozumienia, które by było satysfakcjonujące dla obojga. Królikowski wnioskował o rozwód bez orzekania o winie, Opozda przeciwnie.
Jak się okazuje, na listopadowej rozprawie zabrakło Joanny Opozdy!
