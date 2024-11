Zwrot ws. Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy! "Wyroku nie ma"

Antek Królikowska i Joanna Opozda tworzyli naprawdę poważny związek. Gdy się wiązali, obydwoje byli już po różnych życiowych przejściach. Ślub wzięli w 2021 roku w kościele św. Wojciecha na warszawskiej Woli. W kolejnym roku na świat przyszedł synek aktorskiej pary - Vincent. Jeszcze przed porodem jednak Antek Królikowski zdradził żonę i małżonkowie się rozstali. Aktor obecnie związany jest z prawniczką Izabelą Banaś. Niedawno urodziła się pierwsza córeczka pary. Nadal jednak trwają sądowe batalie gwiazdora z Joanną Opozdą. Ostatnio portal shownews.pl przekazał, że 14 listopada 2024 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli zapadł nieprawomocny wyrok i Antoni Królikowski został uznany za winnego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. Teraz głos zabrał Paweł Mamczarek, prawnik aktorka. Nastąpił duży zwrot. W rozmowie z Pudelkiem adwokat podkreślił, że "wyroku nie ma". O co chodzi?

Nie przegap: Antek Królikowski pierwszy raz pokazał córkę. Niewiarygodne, dlaczego to zrobił

Pierwsza rzecz jest taka, że był to wyrok nakazowy, wydawany na posiedzeniu bez udziału stron. My złożyliśmy od tego wyroku sprzeciw, więc sprawa będzie teraz podlegała rozpoznaniu na zasadach ogólnych. Tak naprawdę to postępowanie sądowe dopiero ruszy, bo wyrok nakazowy został wydany na podstawie akt sprawy i zgromadzonego materiału dowodowego. Na taki wyrok nakazowy przysługuje sprzeciw, my ten sprzeciw złożyliśmy, co powoduje że wyroku nie ma. Teraz sąd w odniesieniu do sprzeciwu będzie rozpoznawał sprawę w takim trybie "normalnym" i, co istotne, sąd rozpoznający taką sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest w ogóle związany treścią wyroku nakazowego, gdyż ten utracił moc