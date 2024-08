Co za wiadomości!

Małgorzata Ostrowska-Królikowskiego świadkiem Antka na rozwodzie

W warszawskim sądzie odbyła się druga rozprawa rozwodowa Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy. Przypomnijmy: pozew rozwodowy złożył aktor. Antek chciał załatwić sprawy polubownie, ale nie zgodziła się na to Joanna, która wniosła o orzeczenie winy męża. Dlatego teraz obie strony powołują świadków, przez to rozprawa może się długo ciągnąć. Na drugiej rozprawie na świadków wezwano mamę aktora, Małgorzatę Ostrowską-Królikowską, jego ciocię, a siostrę śp. Pawła Królikowskiego, panią Anitę oraz Piotra Marca czyli Liroya. Obie kobiety przed godz. 9 stawiły się w sądzie. Liroy się nie stawił. Nieobecny był też Antek Królikowski, który obecnie mieszka we Wrocławiu.

Awantura Opozdy w sądzie

Niespodziewanie na rozprawie pojawiła się też Joanna Opozda, która na początku rozwodu wnioskowała, by móc uczestniczyć w rozprawach w trybie zdalnym, łącząc się przez internet. Dlatego jej nagła obecność w sądzie była dziwna i niespodziewana. Po przybyciu aktorki na korytarzu doszło do awantury. - Uniosła się, gdy zobaczyła jednego z fotografów, zaczęła mówić, że ten ją prześladuje. Zaczęła go nagrywać - mówi nam świadek zdarzenia.

W sądzie musiała interweniować ochrona. Zadbała ona o to, by Joanna Opozda i mama Antka miały spokój. Otwarto specjalnie dla nich pokoik, w którym mogły się ukryć.

Zarówno Joanna Opozda jak Małgorzata Ostrowska-Królikowska prezentowały się w sądzie niezwykle elegancko. Obie miały na sobie rozszerzane spodnie i oversizowe marynarki. Obie miały też nietęgie miny...

