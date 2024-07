Nie żyje Bogumiła Wander. To straszne, co się z nią działo. Całodobowa opieka, wózek inwalidzki i dom opieki. Historia choroby wywołuje łzy

Wspaniałe wieści! Antek Królikowski i Izabela Banaś będą mieli dziecko

W lipcu, jak co roku, odbył się Festival CZPL, który nosi imię śp. Pawła Królikowskiego. Po raz kolejny pojawiła się na nim cała rodzina zmarłego aktora. Wśród nich był oczywiście Antek Królikowski, który od ponad dwóch lat jest związany z piękną prawniczką Izabelą Banaś. Wzięli oni udział w atrakcjach festiwalu i chętnie robili sobie zdjęcia z fanami aktora. Co więcej, oczy oczy zgromadzonych na festiwalu skupione były właśnie na nich i... zaokrąglonym brzuszku partnerki Antka. Nie ucichły więc plotki, pojawiające się w mediach od kilku tygodni, o tym, że para oczekuje przyjścia na świat swojego pierwszego dziecka. Skontaktowaliśmy się z Antkiem Królikowskim, który nie mógł już dłużej ukrywać tego, jak bardzo jest szczęśliwy.

- Zacznę od tego, że ostatni weekend lipca to od dziewięciu już lat stały termin festiwalu CZPL w Kudowie Zdroju. Od trzech lat festiwal nosi nazwę im. Pawła Królikowskiego, jego pomysłodawcy. Wierzę, że tatuś byłby szczęśliwy, widząc jak wspaniale festiwal się rozwinął! Jestem dumny z całej rodziny, na czele z mamą, która zajmuje się organizacją tej inicjatywy. Wspaniale było móc spotkać się z rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi uczestnikami IX edycji festiwalu w Kudowie Zdroju i czeskim Nachodzie - mówi nam Antek Królikowski, dla którego tegoroczny festiwal był szczególnie wyjątkowy.

Tylko u nas! Antek Królikowski wyznaje szczęśliwy: Wraz z Izą spodziewamy się dziecka

- Kudowa zawsze będzie miała szczególne miejsce w moim sercu, dlatego nie mogło zabraknąć w tym roku również nas. Wraz z Izą spodziewamy się dziecka i cieszę się, że to właśnie przy tej okazji możemy podzielić się tą dobrą nowiną ze światem - wyznaje "Super Expressowi". Szczegółów nie chce jednak zdradzać. Wiadomo jednak, że od kilku miesięcy mieszka z Izą w swoim rodzinnym Wrocławiu, z dala od zgiełku i warszawskich plotek.

Antek i Iza wychowają dziecko we Wrocławiu

- Pozwólcie, że resztę w tej sprawie pozostawimy na ten moment dla siebie. Nie ukrywam, że w tym czasie szczególnie doceniamy życie we Wrocławiu, z dala od mediów, a zobowiązania zawodowe prawdopodobnie będą nas tu jeszcze jakiś czas trzymać - mówi nam Królikowski, który cieszy się, że jego dziecko, tak jak i on, spędzi dzieciństwo we Wrocławiu. - Wspominam to miasto z dzieciństwa i cieszę się, że nasze dziecko zapewne tutaj będzie stawiać pierwsze kroki. Jednak w mediach staram się skupić na działalności zawodowej, a obecnie dzieje się coraz więcej, ale o tym będę mógł powiedzieć już niebawem - zapowiada w rozmowie z nami.

Antek Królikowski i Izabela Banaś przeprowadzili się do Wrocławia już w zeszłym roku. Tam aktor gra m.in. w serialu "Uroczysko", który okazał się telewizyjnym hitem.

"Super Express" już gratuluje przyszłym rodzicom!

