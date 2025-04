Podpalił flagi na Westerplatte. Podejrzany uciekł do innego województwa. Jest przełom!

Gdańsk. Znieważył flagi na terenie Westerplatte. Usłyszał zarzuty

Łącznie 5 zarzutów usłyszał 41-latek, który zniszczył i znieważył flagi państwowe na terenie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku. Do zdarzenia doszło w nocy z 1 na 2 kwietnia, a w piątek, 11 kwietnia, tamtejsza policja poinformowała, że podejrzany został zatrzymany.

- W wyniku pracy operacyjnej kryminalni ustalili, gdzie mężczyzna przebywa. Wczoraj (w czwartek, 10 kwietnia) o godz. 21.00 w Świeciu kryminalni z gdańskiej komendy miejskiej wspólnie z kryminalnym z komisariatu w Śródmieściu zatrzymali 41-letniego obywatela Polski bez stałego miejsca zamieszkania - informują mundurowi.

W piątek został on doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Swoje zachowanie feralnej nocy tłumaczył staniem nietrzeźwości. Śledczy zarzucili mu łącznie 5 czynów:

publicznego znieważenia i zniszczenia flag państwowych Rzeczypospolitej Polskiej poprzez ich podpalenie, tj. o czyn z art. 137 § 1 k.k.,

uszkodzenia mienia w postaci 11 masztów wraz z elementami obciążenia i mocowania flag , czym spowodował straty w kwocie 7.500,00 zł, na szkodę Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, tj. o czyn z art. 288 § 1 k.k.,

, czym spowodował straty w kwocie 7.500,00 zł, na szkodę Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, tj. o czyn z art. 288 § 1 k.k., kradzieży z włamaniem do przyczepy gastronomicznej i uszkodzenie drzwi o wartości 10.000 zł skąd dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci materiałów biurowych o łącznej wartości 100 zł, czym działał na szkodę ustalonego pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k.

kradzieży z włamaniem do przyczepy gastronomicznej i uszkodzenie drzwi o wartości 10.000 zł skąd dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci gotówki w kwocie 50 zł, czym działał na szkodę ustalonego pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k.,

usiłowania kradzieży z włamaniem do przyczepy gastronomicznej i uszkodzenie drzwi o wartości 4.000 zł na szkodę ustalonego pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k.

Prokuratura skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na okres 3 miesięcy.