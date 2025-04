Salmonella w Straży Granicznej. Ten przysmak doprowadził do masowego zatrucia?

Co tam się działo?!

Alarm w Kętrzynie. Salmonella w Straży Granicznej

Straż Graniczna poinformowała w piątkowy (11 kwietnia) poranek, że liczba hospitalizowanych słuchaczy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie wzrosła do 71 osób. Alarmujące sygnały i objawy zatrucia pokarmowego o różnym nasileniu wystąpiły we wtorek (8 kwietnia). Na dolegliwości skarżyło się 153 słuchaczy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Były to m.in. biegunka, wymioty, bóle brzucha i podwyższona temperatura ciała.

Do tych szpitala trafiają pacjenci z objawami zatrucia

Pierwszego dnia hospitalizowanych zostało 13 słuchaczy, przez kolejne dwa dni ta liczba wzrosła do 47 osób. Obecnie to 71 osób. Liczba ta cały czas się zmienia, ponieważ niektórzy opuszczają szpitale. Pacjentów z objawami zatrucia przyjmują placówki m.in. z Ostródy, Giżycka, Bartoszyc, Pisza, Ostródy, Biskupca i Elbląga. Zajęcia programowe w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie nadal są zwieszone, trzeci dzień z rzędu.

Zaszkodziła włoska kuchnia?

Jak informowały służby sanitarne, na podstawie badań pobranych do analizy od tzw. osób objawowych stwierdzono bakterię salmonelli. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne, żeby ustalić źródło pochodzenia salmonelli. Według naszych nieoficjalnych ustaleń, zaszkodzić niektórym słuchaczom miała kuchnia włoska, konkretnie makaron w sosie carbonara.

Policja bada sprawę

Sprawę zbiorowego zatrucia pokarmowego w kętrzyńskim Centrum Szkolenia SG bada też policja. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 160 k.k. (tj. narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) złożył w środę przedstawiciel SG.

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie jest jednym z trzech ośrodków szkoleniowych tej formacji, obok Wyższej Szkoły SG w Koszalinie i Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Obecnie szkoli się tam ok. 300 funkcjonariuszy.

