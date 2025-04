103 lata i wciąż w świetnej formie! Pani Helena zdradza swój przepis na długowieczność

103 lata i wciąż w świetnej formie! Poznaj sekret długowieczności pani Heleny

W piątek (11 kwietnia) pani Helena Krupa, mieszkanka Grzęski w powiecie przeworskim obchodzi swoje 103. urodziny. Kobieta jest najstarszą mieszkanką gminy Przeworsk, dlatego z życzeniami pojawiło się u niej mnóstwo osób. - Dziś z radością świętujemy wyjątkowy jubileusz Pani Heleny Krupy, najstarszej mieszkanki naszej gminy, która obchodzi swoje 103. urodziny! Z okazji 103. urodzin Pani Helenie gratulacje i życzenia zdrowia złożyli: Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, Radny Rady Gminy Przeworsk Grzegorz Pieniążek, Sołtys Wsi Grzęska Zbigniew Kiszka, Proboszcz Parafii w Grzęsce ks. Kazimierz Jurczak oraz przedstawiciele miejscowej Jednostki OSP i KGW - przekazywała Gmina Przeworsk.

W krótkiej notatce biograficznej zamieszczonej na stronie Gminy Przeworsk czytamy, że pani Helena urodziła się 11 kwietnia 1922 roku w Grzęsce. Choć skończyła jedynie 6 klas szkoły podstawowej, jej życie to historia pełna pasji i miłości do rodziny. Przez lata zajmowała się krawiectwem, a maszynę do szycia, którą otrzymała od mamy, traktowała jak cenne narzędzie do tworzenia i dbania o swoich bliskich. W młodości wyszła za mąż, wychowała dwóch synów, a dziś cieszy się 12 wnukami 6 prawnukami.

Jak dożyć ponad 100 lat? Jedna rada od 103-latki z gminy Przeworsk

Kobieta pomimo sędziwego wieku, cieszy się dobrym zdrowiem i witalnością. - Jak sama mówi, nigdy nie potrzebowała wielu lekarstw, a jej sekret zdrowia tkwi w prostocie: zamiast drogich kremów, od lat używa tylko wody i mydła - przekazał Urząd Gminy. Sposób na długowieczność najstarszej mieszkanki gminy jest zaskakujący, ale jak widać skuteczny.

Mimo upływu lat, pani Helena wciąż mieszka w swoim ponadstuletnim domu, w którym panuje zawsze ciepła atmosfera. To miejsce pełne wspomnień, które z dumą przekazuje kolejnym pokoleniom.

- Z okazji 103. urodzin życzymy Pani Helenie kolejnych lat pełnych zdrowia, szczęścia, spokoju i miłości najbliższych. Jej życie to prawdziwa inspiracja i skarbnica historii, która pozostanie w naszych sercach. 200 lat, Pani Heleno! – życzyli goście, którzy w dzień urodzin odwiedzili zacną jubilatkę.

Matka i córka kochające rękodzieło Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.