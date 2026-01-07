Justyna zmarła, gdy wieziono ją na operację. Śledztwo zawieszone! Dramatyczna śmierć młodej matki

Do dramatu doszło 24 stycznia 2023. Kobieta miała oglądać telewizję, kiedy źle się poczuła. Odczuwała ból w klatce piersiowej i duszności, skarżyła się na problemy ze wzrokiem. Mąż pani Justyny zadzwonił po pomoc. 32-latka trafiła na SOR w Dębicy, gdzie przeszła szereg badań. O godz. 21.15 wykonano u niej tomografię komputerową, która wykazała, że ma tętniaka rozwarstwiającego tętnicę główną i zdecydowano, że konieczna jest operacja. Pacjentka miała zostać przewieziona do szpitala specjalistycznego w Rzeszowie. Transport wyruszył jednak dopiero kilka minut po północy.

W karetce doszło do zatrzymania akcji serca. Ratownikowi udało się przywrócić 32-latkę do życia. Karetka zjechała do najbliższego szpitala po drodze, czyli do placówki medycznej w Sędziszowie Małopolskim. Niestety, nie dało się już uratować życia młodej kobiety. Pani Justyna zmarła o godz. 1.15.Dzień po tej tragicznej śmierci, rodzina zawiadomiła prokuraturę.

Śledztwo ws. śmierci 32-latki zawieszone

Prowadzone jest śledztwo w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjentki przez ratowników medycznych oraz przez personel Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Dębicy, w następstwie czego doszło do nieumyślnego spowodowania jej śmierci. W środę, 7 stycznia 2026 Prokuratura Regionalna w Rzeszowie poinformowała, że śledztwo zostało zawieszone.

Decyzja ta została podjęta z powodu konieczności uzyskania uzupełniającej opinii zespołu biegłych z Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie. Opinia ta ma na celu ocenę prawidłowości postępowania pracowników służby zdrowia, którzy zajmowali się pacjentką.

- Zawieszenie postępowania nastąpiło z uwagi na konieczność zasięgnięcia uzupełniającej opinii zespołu biegłych z Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie, opiniujących w niniejszej sprawie, celem oceny prawidłowości postępowania pracowników służby zdrowia zajmujących się pacjentką. Wnioski zawarte w opinii uzupełniającej będą miały istotne znaczenie dla dalszego toku śledztwa i merytorycznego zakończenia sprawy. Jak wynika z informacji przekazanych przez Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie, przewidywany czas na sporządzenie niniejszej opinii wynosi 7 miesięcy - poinformowała prokurator Dorota Sokołowska - Mach, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Prokuratura podkreśla, że wnioski zawarte w opinii uzupełniającej będą miały istotne znaczenie dla dalszego toku śledztwa i merytorycznego zakończenia sprawy, a zostanie ono kontynuowane niezwłocznie po uzyskaniu opinii sądowo – lekarskiej.

Oświadczenie szpitala w Dębicy

Tuż po śmierci pani Justyny, głos w sprawie zabrał szpital. Wydano oświadczenie w tej sprawie.

- Zmarła młoda kobieta, żona i matka. Jest to niewyobrażalna tragedia. Dlatego przede wszystkim składamy wyrazy współczucia rodzinie zmarłej. Chcieliśmy podkreślić, że w celu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności zgonu pacjentki nasz szpital w pełni współpracuje z organami ścigania, które badają sprawę. Prokuratura otrzymała dokumentację medyczną pacjentki i na bieżąco udzielamy wszelkich informacji i wyjaśnień. Ponadto, w szpitalu został powołany specjalny zespół do ustalenia, czy sposób udzielania świadczeń zdrowotnych był zgodny z zasadami sztuki lekarskiej oraz obowiązującymi procedurami medycznymi. Nie mogąc ujawnić szczegółów związanych ze stanem zdrowia pacjentki, możemy jedynie wskazać, że z ustaleń zespołu wynika, iż pacjentka została przyjęta do SOR z zachowaniem procedur postępowania i przez cały czas pobytu w oddziale miała wykonywane badania diagnostyczne oraz była leczona adekwatnie do zgłaszanych przez chorą dolegliwości - można było przeczytać.

Źródło: BO, AP