"Taniec z Gwiazdami" od lat gromadzi przed telewizorami miliony widzów. Program nie tylko bawi, ale i wzrusza, prezentując taneczne popisy znanych osobistości, które pod okiem profesjonalnych tancerzy odkrywają nowe oblicza. Jedną z tegorocznych faworytek jest Agnieszka Kaczorowska - doświadczona tancerka i aktorka, która na parkiecie partneruje Filipowi Gurłaczowi. Ich występy spotykają się z uznaniem jurorów i publiczności, a teraz także z wyjątkowym komplementem ze strony samej Edyty Herbuś.

Zobacz też: Tak Edyta Herbuś wyglądała 22 lata temu! Naturalne piękno i dziewczęce spojrzenie

Edyta Herbuś to postać doskonale znana fanom tańca – trzykrotna mistrzyni Polski formacji tanecznych. Dwukrotna zdobywczyni pucharu Polski formacji tanecznych. Półfinalistka drugiej i czwartej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Jej słowa mają więc szczególną wagę. Zapytaliśmy o to, jak podoba jej się obecna edycja.

Oglądam jakieś pojedyncze fragmenty, bo pewnie, że uwielbiam i kocham taniec. Uwielbiam też ludzi, którzy potrafią to robić, więc też zdarzyło mi się parę razy zachwycić. Fajna edycja, fajnie tańczący ludzie są teraz, miło się na nich patrzy. Widzę, że znowu wróciła miłość społeczeństwa do tańca. Znowu te lata świetności, które mocno były odczuwalne jakieś paręnaście lat temu, kiedy ja bram udział w programie i wtedy rzeczywiście ten taniec zdominował nasz kraj, widzę, że wracamy do tego, ta fala znowu wezbrała i ludzie bardzo mocno emocjonalnie to przeżywają, to jest piękne - mówi "Super Expressowi" Edyta Herbuś.

Postanowiliśmy też zapytać się jej, kto w tej edycji ma największe szanse na zwycięstwo tego tanecznego formatu Polsatu. Gwiazda nie chciała jednoznacznie odpowiedzieć, tłumacząc, że nie oglądała wszystkich tańców. Duże wrażenie wywarł jednak na niej występ Agnieszki Kaczorowskiej oraz Filipa Gurłacza!

Tak mocno nie mam tego przeanalizowanego, bo nie widziałam wszystkich par, także jeżeli miałabym wydać jakąś swoją opinię, to chciałabym, żeby była uczciwa i sprawiedliwa, a nie mam podstaw do tego. Nie będę wybierać. (...) No bardzo podoba mi się to, co Filip odwala na parkiecie, jest po prostu świetny. Fajnie się dobrali, Aga robi fajne choreografie, widzę, że... jego potencjał jest bardzo czytelny, to jest taki mężczyzna, który kipi swoją męskością energetycznie. Świetnie tańczy się z takimi partnerami, ja przez kilka lat miałam takiego właśnie partnera, więc to jest takie uczucie, że wychodzisz na parkiet i samo to napięcie między kobiecością i męskością tak działa, że hipnotyzuje ludzi i mam wrażenie, że tutaj na nich parzę i to się dzieje. Bardzo przyjemnie patrzy się na ich taniec - mówi nam Edyta Herbuś.

Internauci również są pod wrażeniem tańców Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza. Można spotkać się z opiniami, że ich choreografie są bardzo sensualne.

No tak, taniec najbardziej... pobudza zmysły i osób tańczących, i osób, które patrzą. Jeżeli rzeczywiście jest chemia między kobietą i mężczyzną, to też to działa na osoby, które to oglądają. No i o to chodzi w tańczeniu w ogóle, przecież nie o... tylko te kroki, czy tam od palców do pięty. Wiem, że to ma znaczenie, bo no bo technika, a to część tej zabawy, ale tak naprawdę to chodzi o to, czy mają ochotę na to ludzie patrzeć, czy im to coś wnosi, czy ich to jakoś pobudza, czy powoduje, że się fajnie czują i mam wrażenie, że ta para to robi - przyznała w rozmowie z nami Edyta Herbuś.