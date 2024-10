Edyta Herbuś od lat obecna jest w polskim show-bizensie. Gwiazdę można teraz dość rzadko spotkać na ściankach czy gwiazdorskich rautach, wszystko dlatego, iż 43-latka skupiła się na karierze w tatrze. Z kolei jej instagramowe konto przepełnione jest zdjęciami oraz nagraniami, na których pokazuje, jak wygląda praca za kulisami.

Zobacz też: Oto jak baluje Edyta Herbuś. Gwiazda poleciała na Mauritius

Od lat wiadomo, że Edyta Herbuś może pochwalić się naprawdę zgrabnym ciałem. Tancerka i aktorka zawdzięcza je odpowiednio zbilansowanej diecie oraz regularnym ćwiczeniom. Trzeba przyznać, że dbanie o sylwetkę wychodzi jej rewelacyjnie. Jakiś czas temu na instagramowym koncie gwiazdy pojawił się post, na którym Herbuś zaprezentowała swoje boskie ciało. Aż trudno uwierzyć w to, że w takim wydaniu gra w teatrze.

Edyta Herbuś w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych zaprezentowała fanom, jak wyglądają bohaterki, w które się wciela. Okazuje się, że w jednym spektaklu gra aż dwie kobiety. W najnowszym wpisie zapytała fanów o to, kto podoba im się bardziej.

Na pierwsze dodanej fotce Herbuś siedzi w czarnej bieliźnie i pokazuje zgrabne ciało, z kolei na drugiej ubrana jest w strój przypominający fartuszek pokojówki.

Edyta Herbuś jakiś czas temu w rozmowie z nami wyjawiła, co usłyszała od ważnej osoby pracującej w telewizji. Mocne słowa zmotywowały ją do intensywniejszego działania.

"Potrzebuję też trochę więcej siebie wyrazić dzisiaj, jako ja Edyta Herbuś. Przez role w teatrze wyrażam się swoją twórczością w rolach. Ostatnio podczas rozmowy z taką ważną osobą z telewizji usłyszałam takie zdanie, które strasznie mnie rozśmieszyło, a później pomyślałam, dobrze, że je usłyszałam, mianowicie: "Boże, jaka ty jesteś ciekawa i mądra, a przez ekran to się nie przebija". Strasznie się z tego uchichrałam, a później pomyślałam, że coś w tym jest, że może Edyty Herbuś w mediach jest trochę mniej, że bardziej stoję za swoimi rolami, niż wyrażam siebie w swojej osobowości, więc gdzieś tam chyba za tym zatęskniłam. To był dla mnie taki bodziec do tego, żeby znaleźć przestrzeń, żeby tej Edyty Herbuś było więcej, takiej przebijającej się również przez ekran" - powiedziała "Super Expressowi" gwiazda.