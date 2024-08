Ależ ona ma ciało! Edyta Herbuś (43 l.) zaprezentowała niesamowitą formę na najnowszych zdjęciach z wakacji. Celebrytka przebywa na słonecznym Mauritiusie i chętnie pręży się przy zielonych palmach przed obiektywem.

Piękna tancerka, choć od dawna nie występuje już w "Tańcu z gwiazdami", wciąż prezentuje z dumą umięśnione ciało i wyrzeźbiony brzuch. Widać, że nie zaniedbuje zdrowej diety oraz regularnych ćwiczeń! Nic dziwnego, że lubi się chwalić skąpo odzianymi kształtami - z pewnością utrzymanie takiej formy sporo ją kosztuje.

Gwiazda w sieci dodała kilka nagrań, na których zachwalała swój wyjazd. Widać, że wycieczka była bardzo luksusowa i nie kosztowała mało. Jak się później okazało, było to "zaproszenie" i gwiazda na szczęście nie zapłaciła ani złotówki za te wakacje.

Edyta Herbuś od lat uchodzi za jedną z piękniejszych Polek. Gwiazda w jednym z wywiadów opowiedziała, jak wygląda jej dieta oraz, co robi, aby zachować tak piękny wygląd jak najdłużej.

"Moje ulubione to mięta, kolendra, lubczyk, rozmaryn i melisa. Zjadam świeże zioła ze smakiem. Dodaję je do wszelkich potraw i do wody. To według mnie najlepsze kosmetyki upiększające. Jeśli chcemy wyglądać dobrze, powinniśmy troszczyć się o siebie przez cały rok – nie tylko zewnętrznie, lecz również od wewnątrz. Mam na myśli dobrą dietę, radość życia i dużo uśmiechu. Wtedy jest się wiecznie młodym" - powiedziała w rozmowie z "Faktem" Edyta Herbuś.