Namiętni Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki przyłapani na czułościach

Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki świętują 7. rocznicę związku w Sopocie. Parę zauważyliśmy na słynnym "Monciaku". Tancerka spotkała się na trzy godziny ze swoją przyjaciółką. Po tym czasie dotarł do nich jej ukochany. Od wtedy była już cała jego. Najpierw zakochani poszli na lody. I choć każdy miał swojego, najprzyjemniej lizało im się tego samego. Z daleka widać było, że krew w ich żyłach zaczynała pulsować szybciej. Skradali sobie całusy i nie mogli przestać się przytulać. Zdecydowali się też na rejs statkiem po Bałtyku. Trwa on trzy godziny, ale oni w ogóle się nie nudzili. Zajęci byli sobą!

Edyta Herbuś świętuje rocznicę związku

"Uwielbiam tego chłopaka z roześmianą czupryną i sercem jak dzwon! Świetnie się razem bawimy! Choć i popłakać wspólnie też nam się zdarza... albo pokłócić siarczyście, kiedy emocje buzują… A w ten weekend emocji było dużo, bo świętowaliśmy 7. rocznicę naszej miłości. Te najważniejsze chwile przeżyliśmy najpiękniej, bo bez telefonów. A z Wami moi mili chcę się „pomnożyć” dziś naszą energią wspólnego szczęścia, które czuć w tych kilku kadrach. Bądźcie szczęśliwi, kochani. Najważniejsze, by mieć dobrą relację ze sobą, a kiedy spotkacie tę właściwą osobę, dbajcie o to z prawdziwym zaangażowaniem. Świat się wciąż zmienia, ale jedno nie zmieni się nigdy: każde serce pragnie miłości. I każde bez majątku na tę miłość zasługuje. Całuję Was mocno" - napisała w sieci Edyta z okazji 7. rocznicy związku z Piotrem.

Ależ oni się kochają!

