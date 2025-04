Krzan u Wojewódzkiego. Król TVN-u uporczywie wracał do tematu Kurzajewskiego

Beata Kozidrak odwołała trasę koncertową. Wiadomo, kiedy wróci na scenę

Beata Kozidrak (64 l.) w ubiegłym roku niespodziewanie przerwała swoją zimowo-wiosenną trasę koncertową. Wokalistka najpierw sama poinformowała, że niestety musi wszystko odwołać, a później sprawę potwierdził jej manager. Oświadczenie ukazało się na oficjalnym profilu artystki na Instagramie. Fani piosenkarki byli w szoku. Gwiazda polskiej sceny muzycznej jeszcze nigdy do tej pory nie odwołała całej trasy.

Powodem tej zaskakującej decyzji odpowiadał zły stan zdrowia piosenkarki. Był on na tyle poważny, że Beata Kozidrak musiała zniknąć ze sceny. Na kilka tygodni trafiła do szpitala, a od tamtej pory jest pod ciągłą opieką lekarską. Nie wiadomo, co dokładnie dolega gwieździe. Od pierwszych oświadczeń informacje dotyczące jej zdrowia są bardzo lakoniczne.

Fani artystki z niecierpliwością wyczekiwali kolejnych informacji na jej temat. Sama piosenkarka kilka razy przerywała milczenie, ale nie opowiadała za wiele o swojej chorobie. Długo nie było również wiadomo, czy i kiedy powróci do koncertowania. Na koniec marca zaplanowany był koncert "House of Beata", w którym piosenkarka do nowych aranżacji swoich największych solowych hitów zaprosiła zespół KAMP!. Jej wielbiciele mieli nadzieję, że zobaczą ją wtedy na scenie. Jednak i ten koncert został odwołany.

Zobacz również: Beata Kozidrak pokazała się po raz pierwszy od ponad 2 miesięcy. W internecie ogień!

Beata Kozidrak wróci do koncertowania szybciej, niż planowano!

Kozidrak nie wystąpiła również podczas gali Fryderyków, gdzie 5 kwietnia miała otrzymać Złotego Fryderyka. Zamiast tego puszczono nagranie, na którym Katarzyna Nosowska przekazała jej statuetkę. Beata Kozidrak zwróciła się do zebranych na wydarzeniu gości. Tym samym przerwała trwające ponad dwa miesiące milczenie.

Przyznała, że chciała osobiście odebrać Fryderyka, ale "lekarze zadecydowali inaczej". Przy okazji podziękowała wszystkim fanom oraz swoim bliskim za ogromne wsparcie w tych ostatnich miesiącach. Przekazała również wiadomość, na którą wielbiciele jej talentu czekali od dawna. Gwiazda zdradziła, że pracuje nad nowymi projektami i ogłosiła powrót na scenę!

Pracuję nad nowymi projektami muzycznymi, na które już dziś zapraszam Was z całego serca. 29 listopada w łódzkiej Atlas Arenie wystąpię z grupą KAMP! na jedynym koncercie. Dziękuję, że jesteście ze mną. Do zobaczenia na koncertach! - powiedziała.

Krótko po tym radosną nowiną podzieliła się jej córka - Agata Pietras. Najmłodsza pociecha gwiazdy spodziewa się drugiego dziecka. Oznacza to, że Beata Kozidrak zostanie babcią po raz czwarty!

To jednak nie koniec dobrych wiadomości od Beaty Kozidrak! Na jej Instagramie ukazała się zapowiedź kolejnego koncertu. Okazuje się, że nie trzeba czekać do jesieni, by zobaczyć ją ponownie na scenie! Beata razem z Bajmem wystąpią na festiwalu Śląskie Miraże Art Fest podczas Dni Pszczyny 24 sierpnia.

Uwaga, uwaga, z ostatniej chwili! Już latem widzimy się na koncertach. 24 sierpnia Beata i BAJM wystąpią na festiwalu Śląskie Miraże Art Fest podczas Dni Pszczyny, gdzie z radością Was zapraszamy. Gdzie jeszcze zagramy? Wszystkiego dowiecie się z naszego koncertowego kalendarza. Wiemy, że tęsknicie i nie możecie się doczekać tych występów. My również z niecierpliwością czekamy na spotkania z Wami - przekazano na Instagramie.

Zobacz również: Tajemnicza choroba Beaty Kozidrak. Siedem słów od menadżerki. Jest nadzieja!

Poruszająca akcja dla chorej Beaty Kozidrak! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.