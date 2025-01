W jakim stanie jest Beata Kozidrak? Bliscy gwiazdy unikają odpowiedzi

Stefano Terrazzino chciał wrócić! Ale... Mołek go nie chciała w "Tańcu z Gwiazdami"!

Beata Kozidrak, liderka zespołu Bajm, jest jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. Kiedy w grudniu znienacka odwołała całą trasę koncertową i zamilkła, fani zamarli z przerażenia. Gwiazda polskiej sceny muzycznej jeszcze nigdy do tej pory nie zdecydowała się na taki krok.

Krótko po tym okazało się, że piosenkarka zmaga się z poważnymi problemami ze zdrowiem. Przez kilka tygodni przebywała w szpitalu. Na początku grudnia Andrzej Pietras, były mąż Kozidrak, który wciąż jest menadżerem Bajmu, wydał oświadczenie, w którym potwierdził odwołanie trasy koncertowej. Poprosił również o uszanowanie prywatności piosenkarki.

Na co zachorowała Beata Kozidrak, nie zostało podane do publicznej wiadomości. Wiadomo jednak, że Kozidrak nie wróci na scenę jeszcze przed kilka najbliższych miesięcy. Teraz musi skupić się na leczeniu. Jak sama zapewniła, jest pod opieką najlepszych lekarzy. Nowe informacje dotyczące stanu zdrowia piosenkarki pojawiają się bardzo rzadko. Również Andrzej Pietras nie chce wypowiadać się na temat stanu zdrowia swojej byłej małżonki. Zapytany o to, odpowiada, ale bez konkretów.

Co się dzieje z Beatą Kozidrak?

Na koniec marca zaplanowany jest koncert "House of Beata", w którym piosenkarka do nowych aranżacji swoich największych solowych hitów zaprosiła zespół KAMP!. Fani mieli nadzieję, że do tego czasu Kozidrak wyzdrowieje. Na tę chwilę sprzedaż biletów jest wstrzymana. Organizatorzy wydarzenia napisali, że w związku z chorobą artystki informacje dotyczące koncertu zostaną wkrótce podane.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Pani Beacie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia - napisano w oświadczeniu.

Dziennikarze "Faktu" zwrócili się do Andrzeja Pietrasa z prośbą o komentarz w tej sprawie.

Na razie nie mogę nic mówić na ten temat. Pozdrawiam - odpowiedział krótko. Zgodnie z oświadczeniem w mediach społecznościowych do końca marca Beata nie koncertuje. O wszystkim wkrótce poinformujemy. Cierpliwości - odpisała z kolei menadżerka Beaty Kozidrak, Ewa Tutka.

