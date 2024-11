Chora Beata Kozidrak wydała pilny komunikat. "Jestem pod opieką wspaniałych lekarzy". Co z koncertami?

Beata Kozidrak ma 64 lata i, jak się do niedawna wydawało, jest w świetnej formie. Niestety, gwiazda wydała właśnie pilny komunikat dotyczący jej stanu zdrowia i nie ma co owijać w bawełnę - nie jest dobrze. Już wiadomo, co ze zbliżającymi się koncertami Bajmu, na których przecież Kozidrak nie może zabraknąć.