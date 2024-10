Beata Kozidrak znów odmłodniała. Na nowych zdjęciach wygląda na 30-latkę! Jak ona to robi?!

Nowy nagrobek Janusza Rewińskiego. Nie da się go ominąć wzrokiem, widać go już z daleka. Jest też coś jeszcze

Nie pomyli się go z żadnym innym

Beata Kozidrak wywołała kontrowersje występem w Szczecinie

Beata Kozidrak jak mało która gwiazda potrafi wzbudzić zainteresowanie. Mimo wpływu lat wokalistka zespołu Bajm cały czas jest na topie i znacznie młodsze artystki (z małymi wyjątkami) mogą tylko pomarzyć o takiej sławie. Niedawno Beata Kozidrak przeszła samą siebie, gdy na koncercie w Szczecinie - podczas wykonywania utworu "Ok. OK. Nic nie wiem, nic nie wiem" - zaprezentowała sensualny taniec. Artystka na scenie wiła się, kucała, zarzucała włosami, robiła miny, a nawet wytknęła język i włożyła palec do ust. Występ wywołał ogromne kontrowersje. W obronę Beatę Kozidrak wzięła nawet psychiatra, która zaatakowała hejterów.

Dziś każda z nas powinna być jak Beata Kozidrak. Brzydzę się każdym, kto wziął udział w wyśmiewaniu liderki Bajmu. To nie jest ani wyrafinowane, ani mądre, ani dobre, i żadnej wartości społecznej to nie przynosi. Wręcz przeciwnie – większość ludzi zamknie się w sobie, wstydząc się swojej fizyczności, seksualności i ekspresji. A na końcu wszyscy na tym stracimy

- podkreśliła Maja Herman.

Beata Kozidrak na nowych zdjęciach. Wygląda jak 30-latka

Sama Beata Kozidrak raczej nie przejęła się głosami krytyki i dalej robi swoje. Właśnie zapowiedziała swoją nowy wielki koncert. Fani, gdy zobaczyli materiały zapowiadające występ, nie mogli się nadziwić. Wygląda na to, że wokalistka Bajmu znowu odmłodniała! I to aż o trzy dekady! Nie będzie to zwykły koncert. Beata Kozidrak na scenie zagra z zespołem KAMP! Impreza odbędzie się 22 marca 2025 w łódzkiej Atlas Arenie.

Muzyka Beaty Kozidrak gościła na wielu imprezach. Teraz przyszedł czas, żebyście to Wy zagościli na imprezie Beaty! UWAGA - tam nie będzie siedzenia. Zespół KAMP! i ich nowe elektroniczne aranżacje utworów Beaty sprawią, że nikt nie będzie podpierał ścian! Bilety są już dostępne

- czytamy w zapowiedzi koncertu. A w naszej galerii prezentujemy, jak przez lata młodniała Beata Kozidrak. Na najnowszych fotkach wygląda jak 30-latka!