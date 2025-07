Katarzyna Cichopek "po ślubie" wystawiła dłonie do zdjęć. Jest pierścionek, a co z obrączką? Zobaczcie!

Kasi Cichopek i jej partnera życiowego Macieja Kurzajewskiego nie mogło zabraknąć podczas konferencji dotyczącej nowej ramówki stacji Polsat. Na imprezie telewizji pojawiła się cała masa gwiazd, które zrobiły, co się dało, aby wyróżnić się na tle znajomych z branży.

Cichopek, którą widzowie Polsatu oglądają w duecie z Kurzajewskim w "Halo, tu Polsat", nie była wyjątkiem. Aktorka stawiła się na czerwonym dywanie ubrana w obcisłą, czerwoną sukienkę bez ramiączek. Kreacja zakrywała sporo ciała, ale odsłaniała ramiona - ładnie opalone pod greckim słońcem. Wszystkie oczy wędrowały jednak niżej w poszukiwaniu obrączki!

Cichopek do obcisłej sukienki w wyrazistym kolorze (od Violi Piekut) dobrała jasne szpilki, a całość uzupełniła biżuterią. Były błyszczące kolczyki, była bransoletka, w końcu był i okazały pierścionek. Ale obrączki nie było.

Czy to ostateczne potwierdzenie, że ślub w Grecji wcale się nie odbył, a wszyscy nabrali się na urocze fotki w białej sukience i zasugerowali wiele znaczącym podpisem?

Sama Cichopek stroni od komentowania swojego życia prywatnego. W opisie zdjęć z urlopu, które zamieściła na Instagramie, napisała nie tylko "My już po", ale dodała słowo "wakacjach". Wówczas fani jej nie uwierzyli, że chodzi tylko o urlop - posypały się gratulacje szczęścia na nowej drodze życia.

Choć relacja Cichopek i Kurzajewskiego rozpoczęła się od romansu w pracy, gdy aktorka wciąż była żoną Marcina Hakiela, a więc dość kontrowersyjnie, ta zakochana para ma teraz wielu fanów. Wielbiciele Kasi i Maćka życzą im jak najlepiej i liczą, że do ślubu w końcu dojdzie.

"Gratulacje i wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia", "Piękna para. Dużo szczęścia Wam życzę i nie przejmujcie się, co inni mówią. To jest wasze życie", "My już po, to znaczy po czym?", "Super, gratuluję", "Jak miło się patrzy na zakochanych", "Gratulacje", "Pani Kasiu dużo dużo pomyślności dla Was" - pisali internauci w sieci.