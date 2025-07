Kasia Cichopek już po ślubie z Maciejem Kurzajewskim?! "My już po" i zdjęcia w białej sukience mówią wiele. Ale gdzie jest obrączka?

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski od jakiegoś czasu bawią w Grecji. Na te wakacje oboje czekali od dawna! Gwiazda "M jak miłość" odliczała w sieci dni do urlopu. A może nie tylko do urlopu? 29 lipca na facebookowym profilu Cichopek pojawiło się kilka zdjęć, do których pozowała w białej sukni - sama i razem z partnerem, tonąc w jego czułych objęciach.

To zwykłe fotki z wakacji? Jeśli dodamy do nich opis "My już po", jaki zamieściła Kasia, można zacząć zastanawiać się, czy zakochani nie wzięli ślubu!

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski na wakacjach w Grecji

Kasia Cichopek kilka dni temu rozpoczęła upragniony urlop! Czekała na niego, przebierając nogami. Niedawno pisała w sieci, publikując zdjęcia z zeszłorocznego wypadu do Grecji: "Już za parę dni, za dni parę". Gwiazda nie pojechała na wypoczynek z plecakiem i gitarą, jak mówi dalsza część cytowanej przez nią piosenki, za to zabrała kostiumy kąpielowe i dobry humor. Czy w słonecznej Grecji można mieć inny?

Nie, szczególnie gdy wypoczywa się z ukochanym partnerem u boku. Wiadomo, że Kasi i Maćkowi w podróży towarzyszy także żona brata Cichopek - Karolina Wasilewska-Cichopek. Można się domyślać, że w Grecji relaksuje się i brat gwiazdy.

Ślub w Grecji?

Dość późnym wieczorem 29 lipca Cichopek pokazała w sieci kilka zdjęć, do których pozowała ubrana w długą, białą sukienkę - letnią, ale elegancką. Gdy napisała "My już po", w internecie zaczęły się sypać komentarze dotyczące ślubu. Gwiazda naprawdę wyszła za mąż? A może tylko puściła oczko do wiernych obserwatorów?

Pewne jest, że ci życzą jej jak najlepiej.

Internauci komentują. A co z obrączkami?

Fotki Cichopek szybko zyskały wiele polubień i komentarzy.

"Gratulacje i wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia", "Piękna para. Dużo szczęścia Wam życzę i nie przejmujcie się, co inni mówią. To jest wasze życie", "My już po, to znaczy po czym?", "Super, gratuluję", "Jak miło się patrzy na zakochanych", "Gratulacje", "Pani Kasiu dużo dużo pomyślności dla Was" - pisali internauci.

Co wy sądzicie - był ślub czy go nie było? Na zdjęciach nie widać obrączek!

