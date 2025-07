Roześmiany Marcin Hakiel na randce z Dominiką. "Służy panu obecna partnerka". Aż czuć tę chemię!

Na instagramowych profilach Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej pojawił się filmik, który wywołał wiele dobrych emocji wśród fanów tej dwójki. Widać na nim zakochanych młodych rodziców, którzy szykują się do wyjścia na randkę.

Dominika, wyszykowana, wymalowana i elegancko uczesana, chętnie pokazywała się w lustrze, a Marcin spoglądał na nią z dumą... albo wygłupiał się, strzelał szalone miny i po prostu cieszył wyjściem jak nastolatek. Widać, że Serowskiej zachowanie narzeczonego absolutnie nie przeszkadzało. Hakiel przy swojej ukochanej może być sobą, co zauważyli internauci zachwyceni nagraniem.

Hakiel w ostatnich wywiadach wrócił do rozstania z Kasią Cichopek, z którą spędził aż 17 lat. Aktorka i tancerz poznali się w 2005 r. na planie "Tańca z Gwiazdami", a 3 lata później wzięli ślub. Rozstali się w marcu 2022 r. Przynajmniej oficjalnie, bo problemy w ich związku zaczęły się o wiele wcześniej. Hakiel przyznał, że rozmowy z żoną nic nie wnosiły, a czuł, że ich związek cierpi, więc wynajął detektywów.

Telefonów nigdy nie sprawdzałem. Wydaje mi się, że to jest poniżej godności. Zadawałem różne pytania, czy na pewno wszystko jest ok, czy nie jest ok. Odpowiedzi były, że "jest ok", a potem się okazało, że nie jest ok - mówił Hakiel w rozmowie ze Światem Gwiazd.