Gdy Marcin Hakiel rozstawał się z Katarzyną Cichopek, był to temat numer jeden we wszystkich kolorowych gazetach i portalach plotkarskich. Cała Polska była w szoku, bo wydawało się, że tworzą małżeństwo idealne. Pozory jednak mogą mylić... Gwiazda "M jak miłość" potem związała się z Maciejem Kurzajewskim, a Marcin Hakiel początkowo nie mógł pozbierać się po rozstaniu z żoną. Później spotkał na swojej drodze Dominikę Serowską i wybuchło między nimi gorące uczucie. Mniej więcej półtora roku po tym, gdy zaczęli się spotykać, na świat przyszedł ich synek Romeo. Wiele wskazuje na to, że to nie ostatnie dziecko Marcina Hakiela i jego dziewczyny... Przypomnijmy, że tancerz ma jeszcze córkę i syna ze związku z Katarzyną Cichopek, co siłą rzeczy generuje kontakty między byłymi małżonkami. Są one jednak ograniczone do niezbędnego minimum. A jakie są relacje Dominiki Serowskiej i Kasi Cichopek? Obecna partnerka Marcina Hakiela wygadała się w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Dominika Serowska o relacjach z Kasią Cichopek. Podkreśla zasługi Marcina Hakiela

Często jest tak, że inaczej ludzie zachowują się przed kamerami, a inaczej wtedy, gdy nikt nie widzi. W przypadku byłej żony i obecnej partnerki Marcina Hakiela jednak relacji de facto nie ma żadnych. Nawet, gdy nikt ni widzi. Dominika Serowska wyjawiła, że nawet nie poznała Katarzyny Cichopek. W innym wywiadzie zaznaczyła, że raczej by sobie z nią ręki nie podała. Ciekawsze jest jednak co innego. Partnerka tancerza ubolewa nad tym, że na Marcina Hakiela patrzy się przez pryzmat byłej żony. Przy okazji podkreśla zasługi ukochanego.

Uważam, że to jest krzywdzące mówić o nim, że jest byłym mężem Kasi Cichopek, bo z całym szacunkiem, gdyby nie Marcin, który nauczył byłą żonę tańczyć i byli w tym programie ("Taniec z Gwiazdami" - red. ), który wygrali razem, to nie byłoby tej wielkiej pompy i wszystkich rzeczy, które za tym poszły

- oceniła Dominika.

Cieszę się, że my możemy być przedstawiani jako team, jako para, że jest dużo rzeczy, w których bierzemy udział razem

- dodała.

Tajemnica ciąży partnerki Marcina Hakiela. Dominika Serowska ujawnia kulisy