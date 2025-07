Marcin Hakiel zabrał półrocznego synka do Hiszpanii. Na lotnisku niezłe zamieszanie z bagażami

Marcin Hakiel zabrał rodzinę na gorące wakacje

To ich pierwsze wspólne wakacje. Marcin Hakiel, Dominika Serowska, mały Romeo i jego starsza siostra pojawili się po południu na warszawskim lotnisku Chopina. Okazało się, że lecą do Alicante w gorącej Hiszpanii. Nie wszystko poszło jednak po ich myśli. Na miejscu okazało się bowiem, że mieli spory nadbagaż. Załatwienie sprawy zajęło dłuższą chwilę. Na szczęście już wkrótce mogli ruszyć przed siebie.

Zanim udali się na samolot, przysiedli w jednej z lotniskowych kawiarni. Marcin Hakiel nakarmił tam grzeczniutkiego jak zawsze synka.

Córka Hakiela pomaga przy braciszku

Helenka, córka Marcina z poprzedniego związku, poleciała z nimi. Dziewczynka świetnie dogaduje się z nową partnerką taty. W jednym z wywiadów Dominika wyznała, że mają wiele wspólnych tematów. Stara się być dla dzieci tancerza jak starsza koleżanka, a na pewno nie próbuje im matkować.

- Nie lubię słowa macocha. Jestem po prostu partnerką ich taty - zaznaczyła. - Nie zależy mi, żeby ktoś mnie lubił. Jestem sobą. Jak dzieci chcą ze mną pogadać, to spoko. Jak nie - też ok. Nie robię cyrków, nie osaczam ich. (...) Trzeba dać dzieciom przestrzeń, nie siedzieć im na głowie. Myślę, że one to doceniają - podkreśliła.

Na wspólne wakacje nie poleciał z nimi Adam, starszy syn tancerza. - Adam ma już 15 lat, więc nie jest specjalnie zainteresowany bobasem. Wiadomo, że przyjdzie, przywita się, chwilę się pouśmiecha. Za to Hela jest dziewczynką, jest młodsza, więc też ma inne podejście. Z drugiej strony to jest też dziecko, więc na chwilę ją interesuje, a za chwilę już coś innego ma w głowie, więc jest po prostu okej. Myślę, że to takie poprawne relacje - powiedziała Serowska jakiś czas temu w rozmowie z Plejada.

Na lotnisku dało się zauważyć, że Helenka rwie się do pomocy przy braciszku. Pchała wózek, zajęła się też swoim bagażem.

Teraz przed nimi wyczekiwany i zasłużony wypoczynek.

