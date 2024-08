Co na to hejterzy?

Rozstanie Kasi Cichopek, do niedawna ulubienicy widzów TVP, i Marcina Hakiela wprawiło w osłupienie ich fanów. Przecież aktorka i tancerz stanowili zgrany duet od tylu lat! A jednak w 2022 r., po 17 latach związku i 14 latach małżeństwa, ich drogi się rozeszły. "Drodzy, podjęliśmy razem decyzję o rozstaniu. 17 lat za nami, wiele wspaniałych chwil, za które sobie dziękujemy. Mamy cudowne dzieci i ze względu na nie, prosimy o uszanowanie naszej i ich prywatności. Jest to jedyne nasze oświadczenie w tej kwestii i nie będziemy tego komentować. Katarzyna Cichopek-Hakiel i Marcin Hakiel" - można było przeczytać w sieci.

Cichopek i Hakiel rozwiedli się. Miało nie być komentarzy, a jednak!

Wkrótce okazało się, że być może Kasia Cichopek nie będzie komentować rozstania i rozwodu, ale Marcin Hakiel - owszem. Tancerz w 2023 r. w programie "Miasto Kobiet" powiedział wprost o zdradzie żony. - Myślę, że do końca chciałem to naprawić. Ale przyszedł taki moment, kiedy zrozumiałem, że ten okręt, z którym spędziłem 17 lat, on już od dłuższego czasu płynął pod inną banderą. (...) Nie chciałbym prać brudów, chyba najtrudniejszy moment był taki, że moja była partnerka od jakiegoś czasu prosiła o więcej wolności, przestrzeni. Ja jej to dałem, a pewnego dnia okazało się, że ta wolność ma imię - opowiadał. Wielbiciele Cichopek byli zszokowani.

Wówczas aktorka i prowadząca "Pytanie na śniadanie" układała sobie życie prywatne u boku kolegi z programu. Już wiadomo, że ta dwójka znów pojawi się razem na antenie. Kasia i Maciej wspólnie poprowadzą "Halo, tu Polsat" - program śniadaniowy, który rusza od września 2024 r.

Hakiel zakłada nową rodzinę. Co mówi o Cichopek?

A co z Hakielem? Tancerz nie pojawi się w najnowszym "Tańcu z gwiazdami", jednak nadal co jakiś czas bywa na imprezach show-biznesowych. U swego boku ma nową partnerkę, z którą zakłada rodzinę. Zakochani spodziewają się dziecka.

Podczas jednej z imprez Hakiel został zapytany, o to, czy jest zmęczony komentarzami w sieci dotyczącymi jego byłej żony. - Nie, nie jestem zmęczony. Nie, dla mnie to nie jest problem. Jeśli ktoś chce o coś pytać i ja uważam, że jest to w miarę ok, to odpowiadam. (...) Nie podpisałem żadnego zakazu mówienia, nic nie złamałem, żadnego ustalenia. (...) Prawda jest tylko jedna i tyle - podsumował Hakiel w rozmowie z Pudelkiem.

Jak wyglądają teraz, po dwóch latach od rozstania, relacje pomiędzy rozwodnikami, którzy wciąż mają dwoje dzieci na wychowaniu? - Nie mamy żadnych relacji - stwierdził Hakiel, a jego mina z zaciśniętymi ustami mówiła więcej niż słowa. - W ogóle nie rozmawiamy - dodał. Okazuje się, że z Cichopek nie dyskutują już nawet o dzieciach, a ich kontakt ogranicza się do pisania na komunikatorze. - Dosłownie raz na miesiąc - usłyszeliśmy od tancerza.

Ciężarna partnerka Hakiela mocno uderza w Cichopek! "Zastanówcie się, kto tu ma na czyim punkcie obsesję"